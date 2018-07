Bajar la desinformación. En Argentina se estima que hay 120.000 infectados de VIH y que el 30 por ciento de ellos (es decir casi uno de cada tres casos) no saben que están en esa condición. Hacerse el test frena la epidemia.

Los resultados de la última de las campañas que realiza el Ministerio de Salud para que la población acceda a realizarse un test para detectar si es portador de algún virus de transmisión sexual (VIH, Sífilis y las Hepatitis B y C), dejaron dibujada una sonrisa en sus gestores.



Es que la que se realizó la semana pasada en el Centro Cívico, llegó a 424 personas que se realizaron el análisis, un 62 por ciento más que las 262 que lo hicieron para la misma época y en el mismo lugar un año atrás.



"Estamos felices, a pesar del frío de esos días la gente se acercó hasta los boxes. Es importantísimo que se contagie esta conducta de elegir saber qué pasa. La información te empodera. Si no tengo la info, me muevo en el espacio del miedo, de lo oculto, lo desconocido. Entonces no tengo la capacidad de ver con claridad y cuidarme", afirmó Victoria Sain, quien es la jefa del programa provincial de VIH.



Si bien no es la campaña de mayor convocatoria (ver recuadro), para sus organizadores es especial por la cantidad de personas que deciden asistir directamente al lugar para saber si son portadores de algún virus.



Por eso para ellos no es lo más importante que entre los 262 análisis del año pasado se detectara un caso de VIH y 6 de sífilis y que entre las 424 de ahora, se realizara una segunda prueba con 6 casos de Hepatitis C, 14 de sífilis y otros 2 de VIH.



Para ellos lo primordial es atacar la estimación que en Argentina el 30 por ciento de los infectados no saben que son portadores y por eso sigue siendo muy difícil de controlar cada epidemia.



Sain recordó que "son enfermedades que no son muy sintomáticas, sino silenciosas. Es importante la conducta de acercarse a hacerse un test y por eso tenemos el slogan "elegí saberlo". Con la info, la actitud de cada uno será diferente ya sea respecto a su sexualidad o ante la otra persona".



Es por eso que además de realizar un test, se brinda información sobre las características de cada enfermedad.



Y en caso que un reactivo sea positivo, también se contiene y acompaña a la persona, para que comience el respectivo tratamiento.



El test se puede realizar todo el tiempo



Entre las campañas que realiza anualmente el área del Programa Provincial del VIH del Ministerio de Salud, la de mitad de año, en conmemoración del 27 de junio -Día de la Prueba de VIH-, ocupa un lugar especial en el calendario. No es la de mayor convocatoria (esa es la de fin de año) pero el espíritu de la mayoría de las personas que asisten es el de cuidarse a ellos y su entorno.



Sain aclaró que si bien se realizan otras campañas en sitios determinados, y están las dos abiertas a todo público que se hacen a mitad de año y a principio de diciembre en el Centro Cívico, cualquier ciudadano puede realizarse el test en cualquier época del año, simplemente asistiendo a un centro de salud público, que esté equipado con un laboratorio.



Toda persona expuesta a una situación de riesgo, con un test puede saber que no tiene por qué temer o hacer un tratamiento a tiempo.

Para tener en cuenta

1. En el caso de personas mayores a 55 años es propicio realizarse un test para detectar si no está infectado con Hepatitis C, debido al método de las transfusiones hechos hasta los años "90. Además, hay tratamientos con cobertura total que donó la Fundación Messi.

2. La vacuna contra la Hepatitis B ya está en el calendario obligatorio. Desde Salud Pública alientan a los adultos que todavía no se vacunaron a tomar conciencia para hacerlo. Se aplica en 3 dosis y el cuerpo es inmune a este virus.

3. Hoy el VIH toma las características de cronicidad y el tratamiento sirve para que el portador se sienta bien, subiendo sus defensas y bajando la carga viral. Si la carga viral es indetectable, disminuye muchísimo la posibilidad de transmisión.