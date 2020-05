El gremio de los gastronómicos sanjuaninos presentó esta mañana el nuevo y reformulado protocolo para cafés, bares, confiterías, heladerías y restaurantes. "Se han tomado protocolos que han sido desarrollados por la gente de FOECYT que es una organización que preside Stamboulian, que es consejero y asesor del presidente Alberto Fernández y es avalada por FEGRA, que es la federación empresarial de Buenos Aires", indicó Luis Tallara, representante del gremio.

El representante del sector indicó que tienen la expectativa de poder abrir entre el 10 y 15 de junio. "Cabe destacar que este material ha sido observado por todos los ministerios de Turismo, Salud y Producción y ahí se ha elaborado un único protocolo que es el que más se va a adaptar a las características de nuestra provincia, pensamos que va a ser el más práctico para su implementación".

Una de las medidas que incorpora el escrito es el estricto control del horario, por lo tanto no habrá más "sobremesa" en los restaurantes sanjuaninos que abrirán de miércoles a sábados de 20 a 00hs. "El tiempo que los sanjuaninos conocemos como sobremesa no está contemplado en el potoco, porque luego de recibir una primera tanda de clientes se debe desinfectar todo el local para recibir a la segunda tanda que estaría ingresando a las 21.30 en horario nocturno. Para el almuerzo no hay nada establecido con el horario pero creo que será casi idéntico a lo que se hará de noche", comentó Tallara.

Otra de las medidas más notorias será la presencia de personal del restaurante que "observará" de manera permanente el cumplimiento de las medidas sanitarias Covid. Incluso exigirá el uso de tapaboca a los clientes, hasta el momento en que la comida sea servida en la mesa.

Las nuevas medidas del protocolo

-Atención al público

Se atenderá a clientes de miércoles a sábados en horario de almuerzo y cena. En la noche se atenderá de 20 a 00hs. El resto de los días los restaurantes y confiterías podrán funcionar con sistema delivery o take away.

-Turnos y reservas

Se deberá hacer reserva de manera anticipada por teléfono o redes sociales. Se podrá elegir el menú en la misma reserva de mesa para acelerar el proceso una vez que se llegue al local. Los clientes con reservas deberán formar fila respetando el distanciamiento social y esperará a ser llamados por personal de local luego de la desinfección total del local entre turnos. La intención del sector es recibir tres tandas por noche de 20 a 21.30, de 21.30 a 22.30 y el último hasta las 00hs.

-Mozos

El contacto entre el cliente y el mozo será el mínimo e indispensable, en ningún caso podrá superar los cinco minutos desde el ingreso de los comensales hasta la finalización del turno correspondiente. Deberán utilizar guantes, barbijo y todas las medidas de seguridad. Incluso se analiza la posibilidad que utilicen bandejas especiales o carros para llevar y traer la comida.

-Vajilla

Se eliminarán los manteles y servilletas de tela. Se tendrá a la utilización de elementos descartables como tenedores y cuchillos debidamente embolsados. Los restaurantes que utilicen vajilla tradicional deberán lavarse posteriormente a una temperatura de 180 grados y posteriormente ser desinfectado. La tradicional alcuza también desaparecerá de las mesas, se cambiarán por sobres cerrados de aceite, vinagre y sal.

-Distancia y ocupación de mesas

La distancia entre mesas será de un metro y medio entre respaldo de sillas, lo que se traduce en un distanciamiento de dos metros o más entre las mesas. La ocupación del local no podrá superar en ningún caso el 40%. Las reservas podrán hacerse para toda una familia o grupo siempre y cuando se mantengan las distancias requeridas por el protocolo. El protocolo habilita la instalación de mesas en el exterior del local.

-Personal de cocina

Será obligatorio el uso de guantes, cofias y tapaboca. También se exigirá que el calzado y ropa que utilice el personal para trabajar quede en el local y solo se lleve a casa en bolsa cerrada para ser lavada según los protocolos de Covid.

-Características del local

Deberá estar habilitado por planeamiento, deberá tener matafuegos de triple clase, características especiales de pintura, señal éctica obligatoria y triple bacha para lavado y escurrimiento.

-Pago

El nuevo protocolo tiende a favorecer e incentivar el pago mediante medios electrónicos, para evitar el contacto del cliente y el personal con el dinero papel. "Se tratará de indicar en la reserva que los medios de pagos indicados son los electrónicos, pero llegado el caso se podrá recibir dinero, con las medidas de higiene de manos requerida".

-Menú

La carta va a ser derivada por medios electrónicos o pizarras que indiquen el menú del día. "La idea es también poder consensuar con el cliente el menú previamente por la reserva, para que sea preparado con anticipación. Y si hay algún menú, deberá ser muy acotado para su preparación, por el tiempo de permanencia del cliente en el local".

-Mesa fría

Los locales no podrán ofrecer la tradicional mesa fría o salad bar (autoservicio). "Queda terminantemente prohibido que el cliente se sirva su propio alimento".

-Show artístico

No están contemplados dentro del protocolo del sector gastronómico, ya que se trataría de personas abocadas a la industria cultural.