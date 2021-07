Inesperado. Emilia del Carmen Pérez nunca imaginó que el mismo día en el que cumplió 100 años de vida iba a recibir la segunda dosis de la vacuna. Orgullosa, recibió el certificado de vacunación.

El 19 de julio de 2021 será una fecha inolvidable para Emilia del Carmen Pérez. Fue el día en que cumplió 100 años de vida y al mismo tiempo recibió la segunda dosis de la vacuna anticovid. Esta sanjuanina dijo que estaba feliz por ser protagonista de ambos hechos, aunque valoró más el haber completado el esquema de vacunación. Agregó que no le tiene miedo al virus, pero sí a que su familia se infecte.



Ni bien bajó del auto en el ingreso del Polideportivo de la Escuela San Martín, donde se estaba desarrollando la campaña de vacunación, Emilia se emocionó. Es que a cada paso lento que dio ayudada por el bastón y el sostén de su nieta, fue sentirse más cerca de cumplir con el objetivo de protegerse más contra el virus y, de esta manera, también proteger a sus 3 hijos, 12 nietos y 9 bisnietos. "Yo no le tengo miedo al virus, sí a que mi familia se contagie. Por eso estaba ansiosa de recibir la segunda dosis. Lo increíble e inesperado fue que me tocara justo el día que cumplo 100 años. Ahora tengo dos motivos para celebrar junto a mis seres queridos", dijo la mujer ayer, momentos antes de ser vacunada.



La primera dosis la recibió en la primera semana de abril, y luego de tomarse un tiempo para evaluar si vacunarse o no. Dijo que ante tanta información de ese entonces sobre si la vacuna era efectiva o si provocaba secuelas, prefirió esperar. Y que se terminó de convencer cuando escuchó algunos testimonios de adultos mayores que se vacunaron y que estaban bien. "Pensé que toda vacuna es para protegerte, como la de la Gripe A también fue cuestionada al principio. Entonces le pedí a mi nieta que me inscribiera. La verdad que la vacuna no me provocó ningún malestar. Por eso esperé ansiosa y estoy feliz por haber recibido la segunda dosis. Por mi cumpleaños voy a almorzar con mi familia y a celebrar pase lo que pase. Ya les dije que si me da fiebre me pongan en la cama y sigamos festejando", sostuvo.

"La única forma de terminar con este virus que nos está matando es vacunándonos. A eso ya sé que no hay que dudarlo ni por un momento".

Emilia del Carmen Pérez

Centenaria y vacunada



Emilia dijo que nunca pensó vivir hasta los 100 años, aunque consideró que la vida debería llegar hasta los 90 años, ya que después de eso a veces sólo se respira. Aunque sostuvo que no es su caso, porque se encuentra bien de salud, lúcida y con tanta energía que hasta piensa escribir un libro. "Si la vicepresidenta de los argentinos y el expresidente Macri escribieron un libro, yo también puedo hacerlo. Seguro que tengo muchas cosas más para contar que ellos", dijo sonriendo.



Llegó el momento de la vacuna y Emilia volvió a emocionarse. Sujetó con fuerza la mano de José Garcés, su hijo mayor, que también la acompañó. "Ni me dolió", dijo entre los aplausos de los presentes. Quiso irse de inmediato, pero tuvo que esperar unos minutos para corroborar que no tuviera ninguna reacción adversa. Dijo que quería llegar rápido a su casa para poder comenzar a celebrar uno de los tantos días inolvidables de su larga vida.