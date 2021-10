Con las nuevas flexibilizaciones y aperturas debido a la baja de casos de covid-19, muchas cosas cambiaron. En este contexto, el Punto Digital de Caucete decidió cambiar su forma de trabajo y empezó a dictar cursos gratuitos a chicos de zonas alejadas que no saben usar computadoras. Cristina Sosa, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, comentó que ya comenzaron a darles clases a 20 chicos de Las Talas, una localidad muy carenciada que está a 4 kilómetros de Villa Independencia, y que buscan llevar las mismas capacitaciones a localidades más alejadas.

"Ahora que bajaron los casos y podemos salir más, empezamos a visitar las distintas localidades. Hasta hace unas semanas hacíamos los cursos virtuales y ahora retomamos la presencialidad pero vamos nosotros a visitar a los chicos. Es que hay muchos niños y jóvenes que no tienen cómo llegar hasta las oficinas del Punto Digital. Empezamos con la alfabetización digital en Las Talas porque era una comunidad que lo venía pidiendo", dijo la funcionaria de Caucete.

Sobre cómo son los cursos, dijo que lo primero que enseñan son temas relacionados a las computadoras. Explicó que además de comentar las partes de una PC y sus funciones enseñan hasta cómo encender una compu, pues hay chicos que no tienen y nunca antes trabajaron con estas herramientas. "Son cursos que sirven para que tengan nociones básicas de computación y luego incluiremos un curso de Word, Excel y uso de internet y redes sociales", dijo y comentó que la gente el Punto Digital llevó las computadoras y en la casa de una vecina improvisaron un aula donde chicos de entre 11 y 16 años recibieron las primeras clases.

Si bien estos cursos fueron diseñados para niños y jóvenes, Sosa comentó que cuando llegaron a Las Talas recibieron muchas consultas de adultos y que por esa razón comenzarán con esas capacitaciones también. Es que, explicó hay muchas mamás que no pueden ayudar a sus hijos con las tareas escolares, porque no saben utilizar estos dispositivos. "Hoy en día, nadie puede estar lejos de la tecnología. La pandemia nos obligó a usarla y hay personas que aún no saben cómo. Por eso, vamos a salir a distritos de afuera del radio céntrico. Queremos llegar a Pie de Palo, Vallecito, Marayes, El Rincón y Bermejo, entre otros", concluyó la funcionaria.



