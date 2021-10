Hace unas semanas el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzó con un relevamiento de cuerpos de los argentinos para cumplimentar la Ley de Talles. En este contexto, el escáner 3D llegó a San Juan y comenzó con el estudio ayer en la mañana, en el Centro Cívico. Durante la primera jornada, y al igual que lo que sucedió en otras provincias, de cada tres personas que asistieron a hacerse el estudio, una fue de sexo masculino. Este escáner seguirá en San Juan hasta el próximo 5 de noviembre y para acceder al escaneo corporal hay que sacar turnos a través de la app Mi Argentina.

"Con este estudio vamos a tener la información, de todo el país, para que la Secretaría de Comercio tenga la información y en Argentina podamos tener una tabla de talles, que responda al cuerpo de los argentinos. Por eso es importante el estudio", dijo durante la primera jornada Rubén Geneyro, titular del INTI, y comentó que si bien el escaneo se puede hacer a personas desde los 12 años y de ambos sexos, los hombres son los que menos asisten. De hecho, desde el INTI comentaron que en otras provincias el 70% de las personas que asistieron fueron mujeres y el resto hombres y en San Juan pasó algo similar. Durante la primera etapa de la jornada de ayer (el escaneo se hace de 8 a 13 y de 14 a 16) participaron 26 mujeres y 12 varones. Desde el INTI dijeron que esperaban hacer 50 escaneos por día en San Juan y que si bien el trabajo es por turno, algunas personas también son atendidas si van de manera espontánea. A la vez, dijeron que la mayoría de las personas que asistieron ayer son mayores de 18 y menores de 60. Algo que también es tendencia en todo el país.

Durante la primera jornada en San Juan, las personas que pasaron por este escáner se mostraron esperanzadas y felices de que esto se esté haciendo, pues dijeron que por distintas razones les cuesta mucho conseguir ropa de su talle. "Es importante que tanto los hombres como las mujeres nos animemos a estos estudios porque somos muchas las personas a las que nos cuesta conseguir ropa. La Ley de Talles se debe cumplir en San Juan y en todo el país y tenemos que aportar a esto", dijo Lucas Díaz, uno de los sanjuaninos que pasaron por el escáner, mientras que Fernando Moyano, otro varón que se animó, comentó: "No sabía que estaba este estudio y en cuanto me enteré decidí hacerlo. A mí me cuesta mucho encontrar calzado porque necesito zapatillas o zapatos talle 47. Entonces quiero ser parte de este estudio".