El caso de una denuncia por abuso por parte de una alumna hacia un preceptor del Colegio Santa María, que todavía se encuentra en etapa de investigación, generó un replanteo en las autoridades provinciales sobre los requisitos para convertirse en auxiliar docente.

En la mañana de este miércoles, el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, reconoció el problema, cuestionó la formación de los preceptores y aseguró que para el próximo año buscarán soluciones al respecto.

“No desconocemos el problema y nos vamos a ocupar para ver cómo se resolverá, aunque la formación no da cuenta de las actitudes que las personas llevan delante en el proceso laboral”, dijo el titular de la cartera educativa.

“En San Juan, la capacitación está a cargo del Instituto de Formación Docente, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo”, explicó y agregó que “se requiere un certificado de antecedentes para entrar a la administración pública, pero eso no basta y el Gobierno no puede avanzar en normas que no estén acordadas con las entidades gremiales”.

Ante esto, De los Ríos sostuvo que “vamos a discutir el tema en paritaria, entre Salud, Educación y los gremios, para trabajar en una renovación porque esto tiene una multiplicidad de aristas, ya que los preceptores no tienen título docente debido a que el estatuto lo prevé así y quizás sea el el momento de requerir esta condición”.