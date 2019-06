CLAUSURADO. Jardín maternal de La Plata, Buenos Aires.



Esta semana, un aberrante caso se dio a conocer en los medios nacionales. Papás de una nena de 4 meses denunciaron que su bebé fue maltratada en una guardería y sacaron a la luz un video que dejó en evidencia la situación, en La Plata (ver aparte). En este contexto, se conoció que, en San Juan, de al menos 30 centros donde cuidan a chicos (entre guarderías y jardines maternales) en sólo 6 controlan el trato que reciben los pequeños, pues son los que están registrados en el Ministerio de Educación y son los que tienen personal capacitado a cargo. El resto, están registrados como guarderías infantiles en los diferentes municipios y para funcionar sólo deben cumplir con las habilitaciones edilicias, comerciales y algunos servicios de emergencias, pero no se les exige nada relacionado a protocolos de trato ni formación profesional del personal. A estas instituciones se suman 45 Centros de Desarrollos Infantiles, que son como jardines maternales públicos y que dependen de Desarrollo Humano y de Educación a la vez.

Desde el Ministerio de Educación explicaron que tanto en las guarderías como en los maternales se cuida a los pequeños entre 45 días y 3 años. La principal diferencia radica en que las guarderías pueden estar a cargo de cualquier persona, mientras que los maternales deben tener maestras jardineras. Esto permite tener un poco más de seguridad en el trato, pues las personas que cuidan a los pequeños están capacitadas para este trabajo, y a la vez hay una institución que respalda y que puede acompañar en caso de que algo malo suceda. "Los papás deben conocer las diferencias de estas instituciones. De ahí deben decidir si llevan al niño a un jardín con docentes o lo dejan con cualquier persona. La gente que tiene guardería se expone a ser los únicos y completos responsables de lo que le pueda suceder a un chico. No hay una regulación de guarderías, pero sí de maternales", explicó el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, y dijo que las guarderías deben estar controladas por los municipios pues son "una cuestión comercial". En este punto, desde la Secretaría de Comercio de la Municipalidad de la Capital y de Rivadavia dijeron que ellos sólo exigen la habilitación de Bomberos y Planeamiento, como al resto de los comercios, más un seguro de responsabilidad civil y un servicio de ambulancias o emergencias. "No exigimos cámaras de seguridad o algún control para ver el cuidado que les dan a los chicos porque eso excede nuestras facultades. Y no hay una normativa particular para estos comercios -por las guarderías-, por eso pedimos el seguro y servicio de emergencia médica por las dudas que suceda algo", explicó Rogelio Cerdera, de esta área de Capital.

Desde estos municipios dijeron que dichas instituciones están registradas formalmente como guarderías infantiles. Pese a eso, muchas se promocionan, a través de cartelería y redes sociales o páginas web, como jardines maternales. Incluso, la mayoría de los que figuran en las guías telefónicas lo hacen bajo este nombre. Es decir, trabajan de manera ilegal. Incluso, algunas de estas instituciones son las que ofrecen el servicio de monitoreo de los chicos para que los papás puedan ver cuando deseen cómo es tratado su hijo. Sobre estas guarderías que se autodenominan jardines maternales el ministro de Educación dijo que "los maternales que no están registrados desoyen una ley y están fuera de todo marco de la legalidad". A la vez agregó que los que no cumplen los requisitos y mienten diciendo que son maternales se "exponen a una inspección" donde se les puede labrar actas por generar una actividad que no está permitida.

> HAY 44 CDI

En San Juan, la Dirección de Área de Educación Inicial de gestión estatal creó en 2018 dos cargos supervisivos, encargados de controlar los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), de todos los departamentos de la provincia que cuentan con sala de 3 años y dependen de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Humano.

Desde esta dirección comentaron que los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) son espacios de atención integral para pequeños desde los 4 días hasta los 3 años. Estos centros son gratuitos y pueden asistir los chicos de trabajadores. En el verano, estos lugares funcionan como jardines de cosecha. Actualmente en San Juan hay 44 CDI, en los 19 departamentos. "Tenemos un equipo docente que pasa por una evaluación. Además, cada salita tiene una docente y un auxiliar y cada CDI tiene coordinadoras que trabajan con los chicos", explicó Marcelo Bartolomé, director de Niñez, y dijo además que todo esto es para evitar malos tratos adentro de esas instituciones y para que los chicos reciban la enseñanza que corresponde para esa etapa.

Clausuraron el jardín de Buenos Aires



Esta semana el video de una maestra que maltrata a una bebé de 4 meses, en un jardín maternal de La Plata, Buenos Aires, conmocionó al país. Luego de que este video se volviera una de las noticias más vistas en toda Argentina, la Municipalidad de La Plata clausuró el lugar. Es que, según informaron medios nacionales, en un allanamiento en el local, las autoridades descubrieron nuevas grabaciones de maltratos a otros chicos que asistían a esa institución. Estas nuevas imágenes comprometerían a otras docentes y a los dueños del lugar.

A la vez, los agentes municipales que hicieron la inspección al local Aventuras en Pañales, donde una nena fue golpeada por su maestra, constataron el incumplimiento del artículo 20 de la Ordenanza 11.387, que obliga a la institución a contar con una docente con título habilitante al frente del aula y por ello decidieron llevar a cabo la clausura inmediata del jardín. Esto informaron varios medios de Buenos Aires. El maltrato fue descubierto por los papás de la pequeña en agosto del año pasado. Ellos hicieron la denuncia correspondiente, pero al parecer el caso no avanzó mucho, hasta que esta semana la mamá de la nena hizo públicos los videos. Ahí el caso tomó relevancia y se está investigando.