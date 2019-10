La semana pasada, la temperatura máxima del jueves 10 de octubre en San Juan fue de 35 grados y empezó a hablarse del verano anticipado, luego de una sucesión de otros días con los termómetros superando los 30 grados. Pero desde el domingo pasado, con la presencia de la lluvia y esta vez con la máxima apenas superando los 12 grados, todos los que quitaron frazadas a la cama y guardado la ropa de abrigo tuvieron que hacer marcha atrás.



Para el climatólogo Germán Poblete es de esperar que en la primavera ocurran estos sucesos, ya que es la más inestable de las cuatro estaciones, aunque reconoció que este contraste no se vivía desde hace 6 años.



Poblete evocó que en 2013 el contraste fue más agudo y sucedió un mes antes, generando peores secuelas. Es que cuando todavía se desarrollaba el invierno, el 10 de septiembre, se registraron 41,5 grados Celsius y una semana después hubo una helada de 3,5 grados bajo cero. La primera temperatura aceleró el proceso de brotación y floración y luego la siguiente prácticamente pulverizó todo, por lo que hubo muy pocos frutos en ese verano.



El climatólogo señaló que el impacto en esta ocasión no será el mismo porque no fueron episodios tan agudos y extremos como en aquel año, aunque sí se produjo el contraste mayor de estos últimos seis años. "Lo que podemos marcar ahora es que son episodios más largos. Por ejemplo el último "veranito" duró casi una semana. Y ahora está esta inestabilidad que comenzó el domingo", indicó.



Poblete recordó que las estadísticas indican que más que la estación del amor, la primavera es la de la inestabilidad climática. "Por eso el otoño es para muchos la mejor estación. No se encuentra en un periodo de temperaturas extremas, como el calor del verano o el frío del invierno, y es mucho más estable que la primavera, no hay contrastes tan grandes. El otoño es más afable y en esta temporada se está cumpliendo también. Hasta los poetas se inspiran mejor en otoño", señaló el especialista.



Es por eso que hay que esperar que el péndulo de los registros siga con gran movimiento.



Para este fin de semana está pronosticado nuevamente jornadas de intensa nubosidad y la presencia de lloviznas aisladas entre mañana y el martes. La nubosidad impedirá que la máxima supere los 30 grados, aunque la mínima no estará por debajo de los 13 grados.



Luego, con el cielo despejado, se espera para el viernes de la próxima semana como la jornada más calurosa del mes, con una máxima que alcanzará los 38 grados. Como la semana pasada, se volverá a hablar del verano.

Pronóstico trimestral

Precipitaciones

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, las precipitaciones en Cuyo serán inferiores a lo normal.

Temperatura

Respecto al pronóstico trimestral de la temperatura, el SMN anticipó que serán superiores a la normal para la región, como ocurriera la semana pasada.

Episodios locales

Lo que está pronosticado este fin de semana en San Juan (precipitaciones y bajas temperaturas) marcha a contramano del trimestral. Son episodios puntuales para el SMN.