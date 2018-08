Sebastián González está destrozado, le cuesta hablar. Llora, se quiebra. No puede creer lo que ocurrió. Su hijo, el pequeño Alan de sólo 9 años de edad, falleció luego de haber sido operado para sacar una colostomía y unir el intestino, tras un lamentable accidente ocurrido en la escuela Malvinas Argentinas, donde un palo le perforó el intestino.

Conocido el fatal desenlace, el hombre se tomó unos minutos para agradecerle a la sociedad por todo el apoyo y las oraciones recibidas, y dejar un mensaje desgarrador. "Cuiden a sus hijos, abrácenlos, traten de jugar. No todo es trabajo en la vida. Dedíquenles amor y atención. Él estuvo jugando un juego inocente y ahora lo tengo en el cielo. Yo ya estoy muerto, nadie me va a devolver a mi bebé. Jugamos el día anterior a la pelota, no lo puedo creer...", dijo entre sollozos.

"Gracias a los que se preocuparon por nuestro chanchito. Tenía toda la vida por delante, quería ser futbolista… Ahora está en el cielo", agregó con el alma destrozada.

El caso de Alan ocurrió a principio de junio pasado, pero salió a la luz anteayer. El niño cayó sobre un palo y se lastimó el intestino por lo que fue operado. A los días recibió el alta y volvió a su casa. Incluso hizo la promesa a la Bandera. El sábado pasado volvió a ingresar al quirófano para pasar la última operación. Tras salir de la cirugía el niño tuvo vómito, convulsionó varias veces y hasta tuvo un paro cardíaco. Luego fue entubado y sedado para estabilizarlo, sin embargo nunca más despertó.