Distinguidos. Victorino Cantos y Fernando Kappes son dos sanjuaninos que ya pasaron por la experiencia de donar médula. Fueron reconocidos.



El 2017 fue el año que más campañas de concientización hicieron. Dispusieron de puntos clave para que la gente fuese a donar sangre, hasta promocionaron las actividades. Sin embargo este esfuerzo no tuvo los resultados que esperaban. Desde el Iphem (Instituto Provincial de Hemoterapia) dijeron que en el último año se registró menos donantes voluntarios de sangre que en 2015 y 2016. En contrapartida, aumentó la cantidad de gente que se anotó para donar médula ósea. Los datos oficiales indican que de cada 3 donantes voluntarios de sangre registrados, hay 1 de médula ósea. Mientras que en 2016 la proporción era de 22 a 1.



Durante el 2017 donaron sangre un total de 8.849 personas. De ellas, 2.266 fueron de manera voluntaria. Estas son las cifras que alarma al Iphem ya que en 2016, fueron 3.179 los donantes voluntarios y en 2015, cuando hubo un récord, fueron 3.379. "No encontramos explicación a este descenso. Redoblamos las campañas y estamos haciendo más promoción, pero no sabemos por qué los donantes voluntarios de sangre disminuyeron", dijo Alfredo Laplagne, al frente del Iphem.



En contrapartida aumentó considerablemente la cantidad de personas que se registró como donante de médula ósea. En 2016 hubo 146 anotados y en todo el 2017 la cifra alcanzó los 800. "Fue un buen año en este aspecto. Quizás estas donaciones están más relacionadas a casos puntuales de historias que conmueven a la gente", aseguró el médico. Por otro lado, indicó que el aspecto positivo que se rescató en 2017 fue la calidad de los donantes voluntarios ya que en comparación a otros años hubo menos personas rechazadas.



Para revertir la situación que se está dando con los donantes voluntarios, Laplagne dijo este año que comenzaron a recorrer los clubes y piensan encarar una campaña muy fuerte que pondrán en práctica para la Fiesta Nacional del Sol. "El año pasado llevamos a cabo 75 colectas fuera del Iphem y este año pretendemos redoblar la apuesta. Tenemos que seguir aumentando la cantidad de donantes voluntarios. El resto de la sangre llega por los familiares de quienes la necesitan", dijo Laplagne. Con un 2 % de la población, o sea 20 mil sanjuaninos que donen dos veces por año, estaría cubierto todo el requerimiento transfusional de San Juan, según el especialista.





Para donar

Los donantes voluntarios de sangre deben ser mayores de edad, llevar DNI y desayunar liviano. Se puede donar cada dos meses. En cuanto a la médula, existe un registro. Lo primero es anotarse y la persona es llamada si aparece algún caso de compatibilidad. La tasa de compatibilidad es de 1 en 800 mil casos.