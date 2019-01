Finde de dique. Tanto el sábado como el domingo, en plena ola de calor en la provincia, los clubes del perilago del Dique de Ullum tuvieron muchísima actividad. En todo el espejo se pudo ver familias enteras y kayakistas disfrutando del agua.

El calor no dará tregua en la provincia. Según pronosticaron desde el Servicio Meteorológico Nacional con asiento en el aeropuerto en Las Chacritas, las altas temperaturas no sólo se registrarán durante estos últimos días de enero, sino que continuarán en febrero, convirtiéndolo en un mes un tanto atípico. Dijeron que las temperaturas máximas estarán por encima del promedio mensual y que será más lluvioso y caluroso de lo habitual, ya que habrá precipitaciones muy copiosas. Ayer se emitió un nuevo alerta meteorológico por las altas temperaturas previstas para hoy.



Diana López, observadora meteorológica de superficie, dijo que según el pronóstico se prevé que las temperaturas máximas en febrero rondarán entre los 34 y 35 grados en promedio, cuando lo habitual es que no superen los 32. Agregó que, además, durante el mes que viene aún se registrarán 2 o 3 días con 40 grados Celsius, cosa que no es habitual para la época. Y que esta continuidad del calor se debe a la inestabilidad climática que rige en todo el país y que también da origen a determinados fenómenos climáticos poco comunes.



En este sentido, López dijo que febrero también será más lluvioso de lo habitual. "En promedio durante este mes llueve entre 5 y 10 milímetros, pero este año el agua precipitada alcanzará los 13 milímetros. No hay que alarmarse, ya que esta cantidad no genera riesgo de inundaciones o crecientes", sostuvo.



La especialista agregó que no se registrarán numerosas lluvias y que las mismas no serán prolongadas. Explicó que serán tormentas de mucha intensidad. Y que, además, estarán acompañadas por una importante actividad eléctrica y con fuertes vientos, como las últimas precipitaciones registradas durante el mes en curso.



Por otro lado, López también destacó que enero de este año fue más caluroso que el del año pasado. Hizo esta afirmación teniendo en cuenta la cantidad de días con temperaturas de 40 o más grados Celsius que se registraron. Dijo que en enero del 2018 hubo un solo día con 40 grados, mientras que en lo que va de este año ya se registraron 4 días con esta temperatura, a lo que se sumó un alto índice de humedad, lo que intensifica la sensación térmica.

Calor: qué hacer



* Beber más líquido sin esperar a tener sed, sobre todo agua y jugos de fruta. No tomar bebidas calientes ni abusar de las bebidas alcohólicas.



* Permanecer en un lugar fresco, en espacios ventilados o acondicionados. Durante el día, bajar las persianas y cerrar las ventanas. Abrirlas por la noche para ventilar.



* Refrescarse frecuentemente y evitar salir durante las horas centrales del día, entre las 12 y las 18 horas.



* Comer verduras y frutas. Evitar comidas copiosas.



* A niños y bebés mantenerlos bien hidratados diariamente. Si se los deja en el interior de un vehículo estacionado, mantener las ventanillas abiertas.



* Reducir la actividad física y nunca realizar grandes esfuerzos. Cuando haya que descansar, hacerlo a la sombra.



* Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombreros, lentes de sol y cremas protectoras solares.



Pronóstico



Según el Servicio Meteorológico Nacional para hoy se espera una temperatura máxima de 40 grados y una mínima de 23, con lluvias y tormentas para la noche. En tanto que para mañana la máxima será de 36 y la mínima de 21, también con lluvias y tormentas por la tarde noche. La máxima para el jueves será de 33 grados.