En el 2015, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable anunció que en la provincia se implementaría el programa "Basta de TAS" (tracción a sangre) que incluía el cambio gratis de los caballos usados para tirar carretelas por una motocarga, con el objetivo de luchar contra el maltrato al que usualmente se somete a estos animales. Pero hasta hoy no se concretó. Raúl Tello, a cargo de esta cartera, dijo que esta propuesta falló por el desinterés de los municipios. Ese año también se dijo que se haría una prueba piloto, con el intercambio de un par de estos vehículos, pero tampoco se llevó a cabo.



El caso del rescate de una yegua muy maltratada que usaban para tirar un carro fue el puntapié para intentar poner en marcha el programa "Basta de TAS" en la provincia. Incluso, desde la Secretaría de Ambiente se dio a conocer cuáles eran los alcances y la metodología de esta propuesta tan esperada por los proteccionistas. Pero nunca se llevó a la práctica. "Este era un programa nacional que se debía desarrollar a través de los municipios. Ellos eran los encargados de realizar un estudio social en los departamentos y un relevamiento y censo de los carreteleros. En base a estos informes se iba a comenzar a delinear la parte operativa del programa, pero nunca los recibimos. La Secretaría ofrecía realizar aportes para las compras de las motocargas, pero por esta desidia de las comunas no se realizó", dijo Tello.



En cuanto a la posibilidad de volver a intentar llevar a la práctica este programa de intercambio, el funcionario agregó que no hay certezas, ya que primero habría que averiguar si el mismo sigue vigente.



Cuando se anunció este programa estaba previsto, en un principio, realizar el intercambio de motocargas por caballos en un número reducido. También, que los caballos del trueque irán a un lugar llamado Santuario Equidad, en la provincia de Córdoba, para lo cual se firmaría un convenio con la fundación suiza Franz Weber, que lo administra. Igualmente se dijo que, de concretar este convenio y la puesta en marcha del programa "Basta de TAS", San Juan sería la primera provincia en implementarlo.



Por otro lado, Raúl Tello agregó que la Secretaría de Ambiente sigue trabajando para desalentar el uso de caballos en carretelas para trabajar. Explicó que para ello, a los carreteleros que se dedican al cirujeo en este tipo de vehículos se les ofrece la posibilidad de trabajar en una de las plantas de tratamiento de residuos a cambio de que cese con la explotación del animal. Dijo que hasta ahora son muy pocos los que aceptaron esta propuesta. De todos modos dijo que mantendrán la alternativa.

Herrada gratis



El grupo Rescate Equino San Juan, que se encarga de rescatar y cuidar caballos maltratados y uno de los que apoyó la puesta en macha del programa "Basta de TAS", realizó una actividad solidaria para contribuir con el bienestar de estos animales. El sábado pasado llevó a cabo la primera herrada gratis que consistió en colocarle herraduras nuevas a los caballos propiedad de los carreteleros, con el servicio de un herrador también gratis. Eduardo Agüero, miembro de este grupo proteccionista, dijo que la herrada se llevó a cabo en la Unión Vecinal del Barrio Camus y que 20 carreteleros llevaron sus animales a herrar y a aprender este oficio. "También nos acompañó un veterinario que les dio una charla sobre cómo se debe herrar a un animal para que puedan hacerlo solos y sin tener que pagarle a un herrador. Los carreteleros estuvieron muy agradecidos de esta ayuda, ya que un par de herraduras cuesta entre 500 y 600 pesos, sin contar el pago del herrador", dijo.