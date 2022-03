Hace casi 16 años, el dictado de la Educación Sexual Integral se convirtió en ley en el país. Sin embargo, los contenidos que establece aún no se dictan tal como lo establece la norma en San Juan. Eso cambiará entre finales de abril y principios de mayo cuando, según las autoridades del Ministerio de Educación, la ESI llegará de modo interdisciplinar a todos los niveles de escuelas públicas y privadas de la provincia. La directora de Área de Nivel Primario, Cecilia González, se refirió al tema y aseguró que, "si la ESI tuviese otro nombre no se opondrían ni papás ni docentes".

"La ESI se aplica en las escuelas desde hace años, quizás con otro nombre y en materias como Educación para la Salud o desde las Ciencias Naturales. Lo que se hace ahora es ampliar el esquema de contenidos y dictarla de manera interdisplinar, en las distintas materias. La ESI es un eje transversal atraviesa todas las áreas curriculares y la tenés en Lengua, en Matemática, en Ciencias Naturales, Sociales, en Ética, Tecnología, eso va a ser lo diferente", manifestó González en diálogo con el programa "¡Maaa! Bendito Caos, de radio Sarmiento.

Y agregó: "Hoy por hoy la realidad de nuestros alumnos, la realidad social, nos obliga a hacer un mayor hincapié a estos temas. Las estadísticas así lo demuestran. La ESI está planteada desde los valores, desde lo que es importante para mí, para mi cuerpo, para mi relación con el otro. En función de la prevención, qué tengo que saber para que esto no me pase, con quién lo tengo que charlar, qué es lo privado. La ESI abarca muchas cosas. También debo recordar que cada institución lo va a tratar según su contexto. Cada institución educativa de Nivel Primario, cada escuela tiene su proyecto, ya lo han determinado, lo han presentado e incluso algunos ya lo han charlado con los papás".

En cuanto a la resistencia por parte de algunos sectores a este tipo de contenidos, González aseguró que, "si Educación Sexual Integral tuviese otro nombre, como por ejemplo Sensibilización y Prevención, nadie se opondría, ni los docentes ni los papás".

Y detalló: "Hay muchos papás que no están a favor. Y es cierto también que hay docentes que se resisten. Pero también saben que desde el Ministerio de educación hay personal preparado para salvar las dudas, puede pedir asesoramiento. Lo que todos tenemos que saber es que, hoy por hoy, desde Educación no hay nadie que se pueda poner en contra, porque desde esta gestión educativa la ESI es un eje transversal que atraviesa todas las áreas. No es una elección de 'quiero o no quiero', se tiene que dar y se tiene que profundizar, porque de hecho hay una ley nacional y hay leyes provinciales".