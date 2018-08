Una de las últimas fotos. Sus papás comentaron que la foto de la Promesa a la Bandera es una de las últimas que tienen del nene, que falleció ayer. La guardan como un gran recuerdo.

La indignación se mezclaba con el dolor. La angustia se percibía desde la vereda y no era para menos: Sebastián y Melina estaba empezando a asumir la muerte de Alan, su hijo mayor, quien sufrió un accidente con un palo en la escuela y se le perforó el intestino. El nene, que tenía 9 años, sufrió una grave descompensación en su cerebro luego de haber sido operado para sacar una colostomía y unir el intestino. Ese trágico accidente terminó ayer con su vida. En medio de ese dolor, los familiares del niño dijeron ahora que pedirán que se investigue la causa de la muerte e hicieron una exposición en la Policía.



Según sus papás y los familiares del nene, Alan era "un flaquito simpático", siempre estaba de buen humor y era muy compañero de sus hermanos de 6 a 2 años. "Era un buen hermano mayor y siempre defendía a sus hermanitos. Era un amor mi bebé", dijo Melina, la mamá del nene y agregó que era un poco tímido con las personas que no conocía, pero que en familia siempre hacía bromas y se reía. Tenía 9 años e iba a la escuela Malvinas Argentina. Después de haber estado internado por el accidente faltó mucho a clases, pero cuando volvió se puso al día y hasta hizo la promesa de la Bandera. "No pudo participar del acto de la escuela, pero fue al que hizo la Municipalidad. Estaba feliz de ir al acto", dijo Melina y comentó que le encantaba jugar al fútbol y que hacía este deporte en el club Del Bono. Incluso sus papás comentaron que el día previo a la operación pateó varias veces la pelota con sus primos porque decía que no sabía cuándo iba a volver a jugar. Le encantaba ver videos en Youtube. "Era fanático del Churche, un youtuber. Es más: el día que salió del quirófano me decía que le trajéramos la computadora por si el Churche sacaba algún video nuevo. No se lo quería perder", agregó la mamá, que habló de manera entrecortada porque no podía contener el llanto.



Acompañados por familiares, vecinos y hasta por la maestra del nene, los papás de Alan no podían creer el terrible desenlace. En ese contexto, dijeron que iban a pedir Justicia porque nadie les informó cómo se llegó a este final. "Tiene que haber un responsable. Cómo le explico a mis otros hijos que su hermanito no va a volver. Estoy muerto en vida", dijo Sebastián. Por su parte la mamá de Alan agregó que ella espera que el caso de su hijo se aclare para poder estar en paz.



El caso de Alan ocurrió a principio de junio pasado, pero salió a la luz anteayer. El niño cayó sobre un palo y se lastimó el intestino por lo que fue operado. A los días recibió el alta y volvió a su casa. Incluso hizo la promesa a la Bandera. El sábado pasado volvió a ingresar al quirófano para pasar la última operación y ahí comenzó el capítulo más duro de esta historia. Tras salir de la cirugía el niño tuvo vómito, convulsionó varias veces y hasta tuvo un paro cardíaco, según dijeron sus papás. Luego fue entubado y sedado para estabilizarlo, sin embargo nunca más despertó. "Nos quedamos esperando el milagro. No lo logramos. Quizás Dios lo necesitaba para algo importante", dijo la mamá del niño que fue declarado con muerte cerebral a las 4 de la madrugada. A media mañana de ayer, finalmente el nene falleció.



Ahora, los papás comenzaron a cuestionar el accionar en el sanatorio y por eso realizaron una exposición en la Policía.