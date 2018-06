Los recreos en los que los chicos hacían pelotas hasta con botellas para jugar a más no poder quedaron en el olvido en muchas escuelas. Mientras que las nenas rara vez juegan al elástico en los patios de los edificios escolares. Esto, porque los celulares fueron ganando espacio en los momentos de recreación de los alumnos. Para combatir esto, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes implementarán un programa que hará que los recreos sean para jugar y hacer deporte. El programa se llama Recreo Activo y se trata de grupos de profesores de educación física que visitarán las escuelas para que los chicos se diviertan lejos de las pantallas táctiles. La idea es que este programa comience a aplicarse en la segunda mitad de año, en las escuelas que adhieran a esta iniciativa. El programa se podrá aplicar para alumnos de todas las edades.



El programa Recreo Activo tiene el objetivo de combatir a los celulares y el sedentarismo. Jorge Chica, el secretario de Deportes, dijo que enviarán equipos itinerantes de profesores que visitarán las escuelas y llevarán pelotas de fútbol, palos de hockey y otros elementos que servirán para organizar juegos que se relacionen con los deportes. Durante el año pasado la Secretaría de Deportes visitó muchas escuelas y encuestó a los alumnos. Ahí, notaron que los niños y jóvenes aprovechan el recreo para ver sus teléfonos, conectarse a las redes sociales y hasta para chatear con los otros chicos que están dentro del mismo establecimientos. "Vemos que no hay vínculos fuertes entre los compañeros. El juego es una gran forma de que los niños aprendan a hacer amigos y eso es en parte lo que buscamos", dijo Chica y explicó que la designación de profesores de educación física para este programa correrá por cuenta de Deportes. Según el funcionario esto servirá además para que los alumnos se incentiven a practicar deportes en clubes o escuelas de iniciación deportiva.



"Este programa es importante. Se tiende a recuperar, con los deportes, el espacio que históricamente tuvo el recreo. Queremos que los alumnos dejen por un ratito los celulares y recuperen lazos de amistad e interacción. La idea es que en los 10 minutos de los recreos los niños puedan disfrutar de una manera diferente", dijo el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, y explicó que harán reuniones con los directivos de las escuelas para que se informen del programa y para que se sumen a la iniciativa. Esto, porque el programa no será obligatorio para todos los establecimientos. A la vez, dijo que una vez que hagan las reuniones sabrán cuántos equipos itinerantes necesitará el programa, ya que eso depende de las escuelas que adhieran. "Estamos trabajando para empezar este año con el programa", agregó.

Datos

> Un antecedente

En el 2016 se realizó un censo en las escuelas. Se detectó que sólo el 10% de los jóvenes en edad escolar practicaban deporte. Ahí, Deportes y Educación comenzaron los trabajos en conjunto.

> Aumento

Luego de dos años de arduo trabajo, Deportes y Educación informaron que el Censo 2018 muestra que actualmente el 21% de los alumnos de la provincia hace deportes.

> La causa

Las autoridades indicaron que el incremento de chicos que hacen deportes se dio porque los Juegos Intercolegiales impulsaron a llevar la práctica deportiva de la escuela al ámbito personal.

> La tecnología

El último censo sacó a la luz que los chicos que viven en los departamentos donde hay menos acceso a los deportes tienen más interés por los videojuegos y el uso de la tecnología.

Los Juegos Intercolegiales

La Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación trabajan juntos en varios programas. Uno de los que tiene mayor alcance son los Juegos Intercolegiales. Desde el 2016 estos juegos, que durante muchos años perdieron la popularidad que tienen actualmente, hacen que los alumnos de todos los colegios y escuelas de San Juan participen deportivamente.



Los Juegos Intercolegiales se tratan de competencias deportivas en distintas disciplinas para alumnos primarios y secundarios, de gestión pública y privada. Con estos juegos se busca estimular en los niños y jóvenes el desarrollo de la motivación, la empatía, habilidades sociales y deportivas. Además, se busca con estas actividades prevenir la obesidad y el sobrepeso, adicciones, y la delincuencia a temprana edad, entre otras cosas.