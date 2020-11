El abrupto aumento de casos de Covid-19 en San Juan hizo que la demanda de hisopados rápidos y de las PCR aumentara notablemente en cada uno de los 19 departamentos. En este contexto, desde la División Bioquímica del Ministerio de Salud, Raúl Vallejos dijo que en San Juan hacen al menos 5.000 test de antígeno (hisopados rápidos) y que de ellos el 10% aproximadamente se realiza en laboratorios privados. "Aumentó la circulación en la provincia en las últimas dos semanas y por consecuencia las consultas en los privados también crecieron. Los mismos laboratorios que tenían la habilitación para hacer los test rápidos -de sangre, que no sirven para diagnosticar- presentaron sus protocolos para hacer los test de antígeno y algunos ya están trabajando en esto", dijo Vallejos, mientras que desde algunos laboratorios privados comentaron que ellos reciben numerosas consultas diarias sobre este hisopado que por el momento se debe pagar de manera particular y que cuesta entre $5.000 y $6.000. Las pruebas de antígenos permiten la detección específica de ciertas proteínas virales en muestras obtenidas a través de hisopados nasofaríngeos, similares a los que se hacen para las muestras de PCR, pero el resultado está en un lapso no mayor a 20 minutos. Ese hisopo se coloca en unas bandas reactivas para confirmar o rechazar la presencia del virus, según lo que explicaron desde Salud Pública, desde donde dijeron que este test y la PCR son los únicos dos métodos que hasta el momento hay para detectar la presencia del coronavirus. Sin embargo, esta última es la más efectiva, pues detecta el ADN del virus. "Por la alta demanda que hay en toda la provincia la parte privada es fundamental porque sirve para descomprimir un poco. A los laboratorios se les está aprobando los protocolos, pero ellos tienen que cumplir ciertos requisitos como cargar los negativos y los positivos a la página del SISA que es donde se denuncia los casos. Es importante que carguen todos los resultados porque eso después permite sacar tasas de positividad", explicó Vallejos y resaltó que los privados además de trabajar con personas particulares de manera aislada, también hacen muchos hisopados rápidos a empresas.

Por su parte desde los laboratorios privados dijeron que las consultas cada día son mayores y comentaron que según los protocolos que ellos tienen, las personas que se hacen estos hisopados deben acudir al laboratorio en un horario exclusivo, pues no se pueden cruzar con las demás personas. "Desde hace dos semanas aproximadamente empezamos con los hisopados rápidos de antígeno y estamos recibiendo muchísimas consultas diarias", dijo Esteban Benélvaz, de Laboratorio Benélvaz, y comentó que ese estudio que ellos hacen sirve para diagnosticar, pero que utilizan un método diferente al de Salud Pública pues trabajan con "inmunofluorescencia" y el resultado lo entregan en dos horas como máximo. Por otra parte, desde otros laboratorios dijeron que estos hisopados se hacen con turno previo y que los pacientes deben asistir con acompañante para que esta persona se encargue de los trámites administrativos. A la vez, dijeron que les brindan mucha atención a las personas ya que este test no es útil si no se realiza bajo algunas condiciones. "La idea es que las personas se hagan el hisopado sólo cuando es necesario. Por eso nosotros hacemos una entrevista previa en área Consultas Respiratorias para evaluar la utilidad del test, porque deben venir con síntomas y dentro de un plazo de tiempo", dijo Walter Stoerman, de Clínica El Castaño.

Test antígeno

Desde Salud Pública explicaron que el hisopado rápido debe realizarse entre los días 1 y 5 de aparición de síntomas. Esto, porque sirve para la primera fase de la enfermedad cuando la carga viral es más alta. A la vez dijeron que las personas consideradas grupo de riesgo deben hacerse una PCR para mayor seguridad.

PCR

50 mil PCR ya se hicieron en San Juan aproximadamente desde marzo pasado. Eso informó Raúl Vallejos desde Salud Pública.



Reactivos

Desde los laboratorios dijeron que el precio de los hisopados de antígeno varía casi semanalmente por el aumento o por la baja del dólar. Esto, porque la mayoría de los reactivos utilizados para estas muestras llegan desde el exterior. Es por esto que piden que la gente saque turno anticipadamente.

En el Rawson

8.100 pesos cuesta (el valor también puede variar por el dólar) la PCR de manera particular en el hospital Rawson. Es el único laboratorio donde se hace.