En San Juan, la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado (ex Patronato) tiene 410 tutelados, que son los presos con salidas transitorias, libertad asistida o prisión domiciliaria. De ellos el 13% (54 personas) tiene trabajo en blanco. Según dijeron, gran parte de los que tienen empleos formales se desempeña en emprendimientos que fueron creados por ellos mismos.



‘La mayoría opta por trabajar en negro porque no consiguen algo mejor. Hay empresas que los contratan un tiempo en negro y cuando piden todos los papeles para dejarlos en regla se enteran que estuvieron detenidos y ahí les ofrecen seguir de manera informal o renunciar‘, dijo Guillermo Capdevilla, a cargo de la Dirección que capacita y asiste psicológicamente a los tutelados. El movimiento Emaús está armando un centro para asistir a las personas que salen de la cárcel y a su familia (ver página 19).



El ex Patronato trabaja con los presidiarios que salen a la calle, pero que cumplen prisión domiciliaria o tienen libertad condicional o asistida. Estas personas deben presentarse, por ejemplo, una vez al mes, en la Dirección para registrar su firma y demostrar su condición actual. Sin embrago, los que quedan en libertad definitiva no tienen la obligación del volver por esta institución y entonces se les pierde el rastro. Es por esto que no hay estadísticas de los liberados que trabajan de manera formal, explicó Capdevilla.



Actualmente la Dirección tiene 410 tutelados a su cargo. De ellos la mayoría estuvo detenido por delitos provinciales, mientras que el resto, por delitos federales, como tráfico de droga. Según los trabajadores del ex Patronato las estadísticas en base a este total no son del todo alentadoras pensando en la reinserción del preso. Es que el 13% trabaja de manera formal. Es decir, que solamente 54 tutelados están incorporados a empresas y están en blanco. Del resto de estas personas, el 64% (263), trabaja pero de manera informal.



La mayoría lo hace en la construcción, en la cosecha o en otro tipo de ‘changas‘, mientras que el 22% restante (113) no tienen ningún empleo. ‘Para todas estas personas tenemos un convenio con la Gerencia de Empleo de la Nación para ofrecer capacitación. Es que la idea es que aprendan algún oficio para poder tener su propio emprendimiento y les resulte más fácil trabajar. Además, para que ellos también puedan dar trabajo a otras personas que salgan de la cárcel‘, agregó el funcionario.

Guillermo Capdevilla/ A cargo del ex Patronato

”Darles un empleo beneficia a toda la sociedad, esto a pesar de que la gente no confía mucho en ellos. Es que gracias al trabajo muchos no vuelven a caer en la delincuencia. Hay una gran cantidad de personas que quiere recuperarse”.



Datos

El peculio



Tras el ingreso en prisión y hasta el momento de la excarcelación, a todo preso se le garantizan unos fondos con los que efectuar, aun con ciertos límites, las oportunas compras dentro de prisión. Este beneficio se llama peculio. Dentro del Penal de Chimbas, los presidiarios cobran una suma inferior a los 300 pesos. Desde la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado explicaron que de ese monto, a los presidiarios se les retiene una parte (cercano a los 60 pesos), para que tengan cuando queden en libertad.



La Dirección



La Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado funciona en la calle Agustín Gnecco 349 (Sur), Capital. Ahí hay 2 psicólogos y una trabajadora social. Ellos son los encargados de brindar ayuda y asistencia a las personas que salen del Penal de Chimbas con libertad condicional o asistida (es cuando les faltan 6 meses para cumplir la condena). Además, uno de los fines de esta institución es procurar trabajo a los tutelados, teniendo en cuenta sus respectivas situaciones legales y a la vez informar a los empleadores.



Capacitaciones

Dentro del Penal de Chimbas hay personal que capacita a los presos. Actualmente se les está dando entrenamiento laboral. Tienen práctica en albañilería, electricidad, panadería y carpintería. Algunos expresidiarios contaron que hay trabajos que ellos hacen dentro del Penal y lo venden a los mismos efectivos policiales o a otros presidiarios. Con ese dinero ayudan a su familia. Estas capacitaciones siguen posteriormente en la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado. Ahí son ayudados a terminar la escuela y a aprender un oficio.

Tras años presos, trabajan con madera para sobrevivir

Compañeros de trabajo. Andrés Escudero (a la derecha) y José Pérez emprendieron una carpintería para tener mejor empleo y ayudar a otros presidiarios.

Andrés Escudero y José Pérez están con prisión condicional, por una causa de droga y asociación ilícita. Estuvieron 3 años encerrados y en septiembre cumplen la condena. Sin embargo, ya pasan gran parte de sus días en la calle y en este contexto tienen un trabajo formal. Trabajan como carpinteros, con máquinas que el mismo Patronato les consiguió y gracias al conocimiento que adquirieron dentro del Penal de Chimbas, en los distintos talleres. Al igual que ellos, hay muchos expresidiarios que están empleados de la misma manera y que sin querer dar detalles de sus historias dijeron a DIARIO DE CUYO que sería importante que la gente confíe en los que muestran interés en recuperarse y reinsertarse en la sociedad.



‘No tengo problema de trabajar en lo que sea. Pero cuando la gente sabe que estuviste preso duda en contratarte. Cuando uno hace changas, sólo te llaman personas conocidas‘, dijo José Pérez, y contó que en ese contexto fue que decidieron tener su propia empresa. Es que dentro del penal conocieron este oficio y con mucho esfuerzo se perfeccionaron. ‘Comenzamos haciendo sillas y mesas con papel de diario. Así empecé a conocer más de este trabajo‘, contó Escudero y agregó que ellos buscan además dar trabajo a otros presidiarios y que por eso piden ayuda para ampliar su trabajo.



Ambos contaron que entraron al Penal de Chimbas hace 3 años y que dentro de la cárcel aprendieron muchas cosas. Sobre todo, la importancia de la vida y la familia. ‘Yo me drogaba, pero ya no lo hago más. Antes no me gustaba ni compartir el almuerzo con mi familia. Pero en la cárcel aprendí a valorar todo lo que tengo. Y ahí me di cuenta que la única forma de darle un futuro mejor a mis hijos es con trabajo‘, dijo Escudero y contó que en la carpintería que tienen trabajan ellos dos y otro conocido, que también pasó por la misma situación.



Un apoyo desde la religión

Teniendo en cuenta lo que cuesta que un exdetenido encuentre un trabajo en la calle el movimiento católico de la provincia Camino de Emaús trabaja para la apertura del Centro Genesaret, un lugar destinado a ayudar a las personas que salen de la cárcel y a sus familiares. Para esto convocan a personas que quieran ser voluntarios y que tengan ganas de dar una mano a estas personas.



El propósito de este Centro es brindarles contención y acompañamiento a partir de un plan personal de reinserción en la sociedad. En este contexto desde el movimiento contaron que a través del Centro Genesaret buscan brindar ayuda. Para esto están convocando a voluntarios para 3 actividades principales. Una de ellas es el acompañamiento y la contención. Esto está destinado principalmente a los familiares que deben atravesar el problema desde la casa. Además de la contencióna las personas que tras estar encerrados recuperan la libertad.



Otra de las aristas que tendrá este centro está relacionado con la educación. Es que quieren brindar apoyo escolar y enseñanza de oficios y habilidades para el trabajo de los que salen en libertad y sus familiares. En este contexto, desde el ex Patronato contaron que dentro del Penal aún hay muchas personas que nos saben ni leer, ni escribir y que nunca fueron a la escuela primaria. Mientras que la tercera actividad, para que se convoca a voluntarios, tiene que ver con la administración de las tareas en el centro y la organización de actividades para recaudar fondos, pues esta institución es totalmente solidaria.



Desde el movimiento dijeron que también aceptan apoyo económico y asesoramiento profesional, y aclararon que los horarios de los voluntarios serán flexibles. Para más información contactarse a través de [email protected] o facebook.com/genesaretsanjuan.