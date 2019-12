A medida que febrero se acerca, el Ministerio de Turismo comienza a dar más detalles de cómo será la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, que marcará un antes y un después. Roberto Juárez, secretario de Turismo, habló sobre una nueva convocatoria para hoy y mañana, para músicos que quieran ser parte del Carrusel del Sol. Es que, este año, a diferencia de los anteriores, el espectáculo más popular de la Fiesta tendrá una banda sonora en vivo a lo largo de todo el recorrido. "Otras veces el Carrusel tenía algunos músicos en vivo, pero se producía una banda sonora que unía a los carros y que sonaba en los parlantes de corsódromo. Ahora esos nexos serán en vivo", dijo el funcionario.



La idea del Carrusel 2020 es que cada departamento muestre un momento que los haya hecho evolucionar, esto en contexto de la temática de la Fiesta que es Evolución. "Entonces la idea es que entre los carros vayan vientistas y percusionistas -además de los séquitos de cada departamento- tocando música en vivo y haciendo que el Carrusel sea más dinámico y no haya baches entre carro y carro", agregó Juárez y comentó que este año el desfile de los carruajes llevará el nombre de "Fundación, Evolución, Revolución".



Si bien no tenían discriminada la cantidad de músicos que convocarán para esa noche de la Fiesta del Sol, el funcionario comentó que unas 400 personas (en su mayoría músicos y el resto bailarines) serán parte de esos nexos. "Además cada departamento puede llevar un séquito de hasta 60 personas, pero en promedio llevarán 40", comentó Juárez y dijo que esta cantidad de personas hará que el carrusel tenga récord de artistas. A la vez dijo que con los músicos conformarán ensambles de diferentes estilos musicales.



El Ministerio de Turismo abrió las convocatoria para hoy y mañana, para músicos con instrumento propio y que tengan experiencia (no necesariamente con formación artística). Algunos de los requisitos para ser parte de este grupo de artistas que protagonizará el Carrusel es ser mayor de 18 años y tener la capacidad de adaptarse a diferentes ritmos musicales.



Desde Turismo comentaron que la búsqueda artística apunta a seleccionar percusionistas y vientistas que integrarán el Carro Oficial de la provincia y los nexos narrativos que se desplegarán sobre calle Fernández, frente al Costanera Complejo Ferial de Chimbas.



Sobre la convocatoria, todas las audiciones serán realizadas en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. La inscripción se realiza por internet y es requisito que los músicos tengan sus propios instrumentos. También se les exige tener disponibilidad para ensayos, pruebas de vestuario, maquillajes y peinados, entre los días 10 y 27 de Febrero de 2020.