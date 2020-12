Uno de los rasgos desagradables del Covid-19 es que la crisis que desató llevó a la debacle a múltiples empresas y pymes que no tuvieron más remedio que bajar las persianas. Pero también es cierto que de la adversidad surgieron logros impensados de aquellas pymes que apostaron a una reconversión y siguen sobreviviendo. Ese es el caso de la startup sanjuanina Travelpaq, que nació en el 2015 y alcanzó el éxito incluso internacional al crear una empresa que desarrolló un software para agencias de viajes. Pero la industria del turismo al que prestaba servicios fue la más afectada por la pandemia y el negocio sucumbió. Lejos de bajar los brazos, los emprendedores le dieron una vuelta de tuerca y fundaron Folcode, una firma que realiza todo tipo de productos digitales para múltiples industrias, empresas medianas y grandes, y que también provee al Estado provincial. No sólo que al transformarse lograron salir a flote, sino que ahora les va mejor que antes, al punto que han cuadruplicado su personal: de una plantilla de 14 empleados que tenían con Travelpaq pasaron a 50 trabajadores tecnológicos y contratos en todo el país con Folcode, casi tres veces más que antes.

"No fue fácil, pero creo que hicimos bien en aceptar rápido que esto de la pandemia no nos volteó", dijo Juan Manuel Peralta, quien junto a Hernán Garcia y Maximiliano Alves continúan como fundadores de la nueva startup que acaba de inaugurar sus oficinas el viernes pasado en la capital sanjuanina. Peralta (32) contó que en abril pasado, por la crisis desatada por la pandemia; todos sus clientes de la industria turística -Almundo, Juliá Tours, Volalá, TTS y Plataforma 10, entre otros- dieron de baja los contratos y los ingresos cayeron 90% de golpe. "Teníamos 14 colaboradores sin trabajo, y en ese momento teníamos dos formas de afrontarlo, o ponernos en lugar de víctimas o ser protagonistas. Todo lo que viene de afuera no se puede modificar, pero sí depende de nosotros la actitud de salir adelante, la transmitimos al equipo, empujamos el barco y salimos adelante", contó

Peralta. El grupo decidió volcar todos sus esfuerzos y conocimientos hacia la realización de productos digitales como apps innovadoras para consumo masivo, sitios web de alta complejidad y sistemas online de gestión avanzada, pero ya no sólo vinculados al mundo del turismo, sino que orientados a un segmento multi-industria. Hoy son 50 personas en el equipo, y tienen el propósito de duplicar esta cantidad de colaboradores en el 2021. El plantel tiene un promedio de edad de 27 años, aunque los más chicos arrancan con 22 años. Muchos están cursando en la universidad, otros son egresados, y provienen de 12 carreras distintas, del diseño gráfico e industrial, licenciados de turismo, contadores, psicólogos, recursos humanos, administradores de empresas e ingenieros industriales, entre otros. En el equipo, el 40% son mujeres. Entre sus clientes actuales tienen varias industrias y han abrochado un contrato con TGA, un estudio contable muy grande de Mendoza que lleva la contabilidad a grandes industrias nacionales, como por ejemplo Vicentin. También se han convertido en proveedores del Estado provincial, al que le hicieron los sitios del programa "Elegí bien, comprá mejor" y Capacitur, entre otros.



Buscan talento local

La firma apuesta al talento local con programas de educación y entrenamiento en transformación digital. Hace poco hicieron su primer "bootcamp" intensivo y se capacitaron 25 personas en desarrollo de productos digitales.



Empujón oficial

El equipo agradeció la ayuda del gobierno provincial y nacional de los programas de Incentivo Fiscal (ASJDI), programa de especialización y empleo (nacional), Mejora empresarial (ACSJ) y de Proinnova (Ciencia y Tecnología).