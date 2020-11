Los representantes del Ministerio de Salud Pública les ofrecieron ayer a los referentes del Sindicato Médico un adicional que implica un 9 por ciento del sueldo neto y que dependerá de la categoría de cada profesional, el cual se iba a extender hasta que dure la pandemia del coronavirus. El secretario General del gremio, Daniel Sanna, dijo que son entre 5 mil y 6 mil pesos, pero que lo rechazaron porque dicho incremento no va incorporado al salario básico. En realidad, esas cifras son un promedio, ya que el secretario Administrativo Financiero de la cartera sanitaria, Guillermo Benelbaz, explicó que el costo fiscal del plus es de 43 millones de pesos por mes para un universo de 4.200 médicos, descontando a los que están de licencia. Ante la negativa, el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, prorrogó la conciliación obligatoria por 10 días, dado que la entidad sindical había anunciado que iba a reactivar una serie de paros. Así las cosas, los protagonistas volverán a juntarse el viernes para tratar de arribar a una solución.

El encuentro fue el tercero en el marco de la conciliación que se lleva adelante luego de que el gremio pidiera, entre otros puntos, una recomposición salarial del 35 por ciento. Benelbaz explicó que la discusión sobre sueldos se lleva adelante en marzo y la propuesta realizada en esta ocasión es un reconocimiento a los profesionales de la salud. En el Gobierno vienen señalando que San Juan es una de las pocas provincias, sino la única, que viene cumpliendo en tiempo y forma con el aumento salarial para todos los empleados estatales, incluidos los médicos, al punto de que, pese a la situación económica por la pandemia, descongeló un 8 por ciento de incremento.

Con respecto al plus, Benelbaz destacó que la suma será de un 25 por ciento del básico del "grado de revista" del agente, es decir, de su respectiva categoría. Desde otro punto de vista, el secretario Administrativo Financiero dijo que representa un 9 por ciento. "Es un esfuerzo importante del Gobierno en este momento", destacó el funcionario, quien indicó que lo percibirán todos aquellos que están prestando servicios en los distintos centros de salud y especialidades, por lo que los que se encuentran de licencia no lo percibirán. La oferta estipulaba que se iba a abonar con el sueldo de este mes hasta el 31 de octubre de 2021 o "hasta que subsista la emergencia sanitaria por el Covid-19, lo que suceda con posterioridad", resaltó Benelbaz.

No obstante, Sanna remarcó que la propuesta "no tiene nada que ver con lo que solicitamos. Si viene por el incremento salarial, tiene que ir incorporado al sueldo básico del agente. Por eso lo rechazamos". Ante esa postura, el funcionario de Salud aclaró que no podía dar precisiones si va a haber una oferta superadora, dado que se tiene que charlar entre las máximas autoridades provinciales. De todas formas, expresó que "hemos hecho el mejor esfuerzo hasta el momento, aunque eso no implica que la creatividad no pueda negar una posibilidad modificando alguna otra cosa. El tema es la limitación de recursos".

Como el sindicato consideró insuficiente la propuesta, le comunicó a la Subsecretaría de Trabajo que iba a reactivar las huelgas del 25 y 26 de este mes y el paro con movilización para el 3 de diciembre. Así, el titular de la cartera laboral extendió la conciliación obligatoria debido a que el servicio de salud es esencial e indispensable, mucho más en esta situación de pandemia. Al tomar esa decisión, el gremio no puede llevar a cabo ninguna medida de fuerza hasta que finalice dicha instancia.

Recategorización



El titular del Sindicato Médico, Daniel Sanna, resaltó que también pidió por la recategorización de los profesionales. Guillermo Benelbaz, secretario Administrativo Financiero, dijo que ese punto "se traduce en una carga para la economía. Y en este momento es materialmente imposible".

Gestos y acuerdos

En la audiencia, los representantes de Salud Pública recordaron los beneficios que ha tenido la gestión uñaquista con los médicos. Entre ellos, enunciaron la distribución del 34 por ciento del recupero de costos de las obras sociales, lo que funciona como un plus para todos los trabajadores de la salud; los adicionales por zonas sanitarias y zonas críticas, el plus de área crítica a Clínica Médica y el reconocimiento a los jefes de servicio. Además, el Gobierno destinó un plus para todo el personal sanitario, para completar el reconocimiento económico que hizo Nación a los trabajadores que se encuentran en las áreas críticas de Covid-19.

Por otra parte, Benelbaz dijo que hubo principios de acuerdo con respecto a la distribución de los elementos de protección personal (EPP) y en designar a personal contratado y residentes a través de la creación de cargos. Sanna habló de unos 50 puestos.