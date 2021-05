Como nieve. Algunas zonas quedaron con el suelo totalmente blanco, como si fuera nieve. Esto, por la cantidad de granizo que cayó durante la madrugada.

El cambio de clima se hizo sentir en toda la provincia, con la llegada de viento Sur y de lluvias en algunos departamentos. Pero en 25 de Mayo el panorama fue mucho más impactante que en el resto. El granizo sorprendió a los vecinos y obligó a que la Municipalidad asistiera a unas 20 familias de la localidad Casuarinas. Entre ellas, dos familias que fueron evacuadas y llevadas a un club. Gabriel Angulo, secretario de Gobierno de este departamento, dijo además que no hubo daños en el sector productivo. En el resto de los departamentos no hubo afectados ni por el viento ni por la lluvia.

Acumulado. En calle 8 y La Plata hubo mucho granizo acumulado a ambos lados del pavimento.

El departamento 25 de Mayo fue el más afectado por la tormenta que hizo que la temperatura bajara notablemente en casi todo San Juan. Dentro de esta comuna, Casuarinas se volvió la localidad más perjudicada, porque además del viento y de la lluvia, el granizo hizo que la Municipalidad tuviera que asistir a varias familias. "El granizo cayó de manera imprevista y nos complicó mucho. La zona de Ruta 270 desde calle 7 a calle 9 fue una de las más afectadas. También el granizo causó daños en el sector Este del departamento, en calles 19, 20 y 21. En ambas zonas hay casas muy precarias y algunas tuvieron hundimiento en sus techos", dijo Angulo y comentó que ellos realizaron ayer un relevamiento en la zona y que tras eso brindaron asistencia a unas 20 familias. A ellas les dieron materiales para que pudieran reparar sus viviendas. Y si bien dijo que la mayoría de los vecinos afectados no sufrieron daños extremos, comentó que dos familias debieron ser evacuadas por el mal estado en el que les quedó la casa en la que vivían. "Se trata de dos mujeres con sus hijos, que están en el club Banfield, que está frente a la plaza de Casuarinas. Ya se verá qué hacer con esas familias, pero por el momento se las llevó ahí para que no pasen frío", dijo el funcionario.

Evacuados. Hubo dos familias que fueron evacuadas en el club Banfield y otras que fueron asistidas para que reparen sus casas.

Por su parte, Lorena Reta, una de las mujeres que debió ser evacuada con sus 5 hijos menores de edad, dijo que estaban muy preocupadas porque no saben dónde irán a vivir después, pues su casa quedó muy dañada y la alquilaban. Ella, junto a otra mujer con sus hijos, vivían en la misma casa, que la tenían dividida, pues son de familias distintas. "La lluvia fue muy fuerte y el granizo nos sorprendió. Pasamos mucho frío y no tenemos dónde ir. Esa casa la alquilábamos y ahora no sabemos qué pasará", agregó la mujer, mientras que Macarena Rivero, la otra señora que fue evacuada, dijo: "Se nos metió la lluvia por el techo. El granizo hizo que lo poco que teníamos se nos rompiera más. Los niños estaban muy asustados porque además la tormenta fue en plena madrugada".

Al Este. En la zona este del departamento, la escuela Mar Argentino fue uno de los lugares que mostraron postales del granizo.







PRONÓSTICO

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy una jornada lluviosa, pues prevé desde lloviznas a chaparrones. A la vez, el pronóstico dice que la temperatura oscilará entre los 10 y los 16 grados y que hay probabilidad de vientos del sector Sur. Mientras que, para mañana, el SMN pronostica una jornada similar a la de hoy.