"Una trampa mortal", así califican los vecinos el pozo que se formó por una pérdida de agua en la intersección de calles 5 y Salomón Nacusi, en Villa Nacusi, zona Norte de Pocito.

Este gran hueco volvió a formarse hace unas dos semanas y por la misma causa, luego de que lo repararan y de que el arreglo durara sólo un mes.

El pozo abarca casi todo el ancho del carril sur de calle 5, con una profundidad mayor en la zona del centro. Y como está lleno de agua no se ve a simple vista y esta condición lo vuelve más peligroso. "De lejos parece un charquito de agua, recién lo ves bien cuando estás encima. Por eso a cada ratito se sienten las frenadas de los autos y algunos golpes de los que no pudieron esquivarlo", dijo Gustavo Gordillo, vecino del lugar.

Riesgo. Para motociclistas y ciclistas, el pozo representa un mayor riesgo.

Este pozo se encuentra a unas tres cuadras de la Ruta 40, justo enfrente del ingreso de una bodega y en una zona con mucha actividad comercial. "Los camiones que vienen a la bodega tienen que hacer varias maniobras para esquivar el pozo y poder girar para ingresar a la misma. Igual de complicado es para los repartidores de mercadería que llegan a los demás negocios", dijo María Navarro, comerciante de la zona.

La mujer agregó que el mayor peligro lo protagonizan los conductores que circulan por la calle Salomón Nacusi y que giran hacia el Este cuando llegan a Calle 5, ya que se encuentran con el pozo encima y sin poder esquivarlo. También para los que circulan en moto y en bicicleta, sobre todo cuando comienza a anochecer, ya que dijo que la iluminación no es "muy buena" para distinguir el pozo a tiempo. Contó que la semana pasada un ciclista no pudo evadirlo, se cayó y rompió la rueda delantera de su vehículo.

Causa. Mala compactación del suelo, posible causa de la reapertura del pozo.

"No sé cuál será la solución porque este pozo ya se formó en el mismo lugar y, tras el reclamo de los vecinos, OSSE vino y reparó la pérdida de agua y luego tapó el pozo. Pero el arreglo duró un mes nada más. A lo mejor se volvió a abrir por el tránsito pesado que hay por Calle 5. Ya hicimos el reclamo, pero hasta ahora no lo arreglan. Espero que no cause una desgracia", dijo Edgardo Torres, vecino del lugar.

Este diario intentó comunicarse con las autoridades de OSSE para saber cuándo se intervendrá para solucionar esta situación, pero no hubo respuesta.