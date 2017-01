Feliz. Nancy Torres, la mamá de Pía, primer bebé del 2017, dijo que la llegada de su nueva hija fue la mejor manera de comenzar el nuevo año.

Enigma y sorpresa rodearon el nacimiento del primer bebé del 2017. Se trata de Pía Montiveros que nació a las 2,05 de ayer en el Hospital de Caucete. Nancy Torres, su mamá que vive en la villa cabecera del departamento, dijo que debería haber nacido hoy por cesárea programada. Y que recién cuando nació se enteraron de su sexo. Ambas están en perfecto estado de salud.



Para evitar complicaciones por una reciente cirugía de ovarios Nancy tenía programada para hoy una cesárea para tener a su tercer hijo. Pero hubo un cambio de planes a último momento. ’El sábado a la tarde tuve que venir al hospital porque tenía contracciones muy fuertes. Pero me dijeron que volviera a la noche porque no entraba en trabajo de parto. Volví a las 10 y ya quedé internada. La gordita nació a las 2,05 y ahí nos enteramos que era una nena porque nunca se dejó ver cuando me hicieron las ecografías’, dijo la mamá.



Nancy contó que tiene dos nenas más de 3 y 13 años, y que con su marido estaban seguros de que esta vez nacería el varón, pero que se equivocaron. De todos modos toda la familia está feliz con el nacimiento de Pía. Tantos sus abuelos, padre y hermanas pasaron la noche del Año Nuevo en el patio del hospital, esperando su llegada. Recién después de conocerla volvieron a la casa.



En tanto que el primer bebé del año que nació en Maternidad del Hospital Rawson fue Osaías Velázquez, que llegó al mundo a las 4,32 y con un peso de 2,600 kilos. Claudia, su mamá de 17 años y oriunda de Chimbas, le puso este nombre por uno de los protagonista de la novela Moisés y Los Diez Mandamientos de la cual es fanática.



Los otros bebés

Edgar - Año 2016 Edgar nació a las 0,30, con un peso de 3,550 kilos y en buen estado de salud. Cintia Oliva, su mamá, fue trasladada en un patrullero de la Policía hasta la Maternidad del Rawson, en pleno trabajo de parto. El bebé empezó a asomar su cabecita cuando bajaron a la madre del patrullero y la subieron a la camilla.

Daniela - Año 2015 Daniela nació a las 0,01 y fue de las primeras bebés del 2015 en todo el país, junto a dos nenes de otras provincias, uno de Tucumán y el otro de Mendoza. La mamá, Graciela, le puso Daniela por el nombre del obstetra que la atendió durante el parto. La criatura pesó 2,735 gramos y es oriunda de 9 de Julio.



Emma - Año 2014 Emma nació a las 2,44 y lo hizo a horas del cumpleaños de su mamá y su papá, que fueron el 2 y 3 de enero respectivamente. Su mamá, Anabella Archilla, dijo que la pequeña debía nacer el 5 de enero, según los cálculos de los médicos, pero se adelantó. La beba, oriunda de Concepción, pesó 3,500 kilos.

Luciano - Año 2013 Luciano nació a las 0,03 en la Maternidad del Hospital Rawson, después de hacerse esperar bastante tiempo. Su mamá, Romina, comenzó con el trabajo de parto cuatro días antes en ese centro de salud. El niño, oriundo de San Martín, pesó 3,975 kilos y en perfecto estado de salud. La mamá tuvo un parto sin problemas.



Un solo herido por uso de pirotecnia

La noche del Año Nuevo transcurrió muy tranquila en cuanto a lo referido a heridos por el uso de pirotecnia, más allá del incendio en el hotel Viñas del Sol (ver página 8). Según informaron desde el servicio de Guardia de los dos principales hospitales públicos de la provincia, se registró sólo un caso y sin gravedad que no requirió internación. Se trató de un varón de 9 años que sufrió quemaduras leves en una de sus manos tras manipular un petardo. Fue atendido en el Hospital Marcial Quiroga donde le hicieron curaciones para luego derivarlo a su casa. En tanto que en el Hospital Rawson no se registró ningún caso de heridos por pirotecnia.