A decir de los usuarios, no hay almacén o kiosco en San Juan que no cobre un plus por la recarga de la tarjeta SUBE (y otros prepagos). El servicio se implementó allá por el 2016 y, si bien siempre estuvieron a la orden del día las quejas por esta maniobra, ahora la gente denuncia que ya está instalado y que nadie controla.

Pero, casi que a tono con la inflación, el extra que cobran los comerciantes se incrementó. Ahora va desde los 3 hasta los 10 pesos, dependiendo el negocio y la zona. Cuanto más alejado de la ciudad Capital, peor.

DIARIO DE CUYO abrió la puerta a que los usuarios cuenten sus experiencias y hay de todo. Desde que el mínimo de plus que piden es de 3 pesos, a algunos que les exigen cargar no menos de 50 pesos, que si es de noche o zonas alejadas llega hasta 10 pesos.

#SanJuanSe sigue cobrando en la provincia un PLUS por la recarga de la tarjeta SUBE. El procedimiento es ILEGAL ¿Te pasa? Contanos en qué negocios y cuánto te cobran Publicado por Diario de Cuyo en Miércoles, 13 de marzo de 2019

Los usuarios a los que se les cobre un plus por la compra o la recarga de la tarjeta, deben denunciarlo al teléfono 0800-777-7823 o en las oficinas de Tránsito y Transporte en el Centro Cívico. También a través de las fan page de SUBE en Facebook y Twitter

La forma de cargar la tarjeta sin moverte de tu casa