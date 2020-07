Mauro Vidal es un sanjuanino de 27 años que en plena pandemia por coronavirus está pasando un momento complicado, repleto de incertidumbre. Él es uno de los trabajadores que se desempeña en el emprendimiento minero de litio Exar, en Jujuy, en el que ya se detectaron 58 contagios de coronavirus. El hombre, que trabaja para una empresa subcontratista, fue hisopado el pasado lunes, pero aún no tiene el resultado. Está encerrado en una habitación junto a dos compañeros hace una semana y no se animan ni siquiera a ir al comedor.

“Soy uno de los cinco sanjuaninos que viajaron el pasado 4 de junio. Estábamos trabajando con normalidad hasta el sábado pasado, cuando se destapó todo esto. Al principio no teníamos ni Internet por lo que no podíamos ni comunicarnos con nuestras familias. Ahora, estamos en una habitación con dos compañeros y, si bien a todos nos hicieron el hisopado, no tenemos los resultados, por lo que no sabemos quién está contagiado y quién no”, relató Mauro.

El sanjuanino contó también que lo que hacen es ir bajando para aislar a quienes les van detectando el virus, mientras que el resto queda en la mina, con total incertidumbre y compartiendo espacio con el resto de los compañeros que están en las mismas condiciones.

“Hasta comer se ha vuelto difícil, porque no nos traían viandas. Antes comíamos en un comedor de la empresa para la que trabajo hace casi un año. Pero tres de los cocineros dieron positivo. Como cerraron ese comedor, nos querían hacer ir al comedor grande, que comparten todos los trabajadores de Exar, así que decidimos no ir. Pasamos casi una semana comiendo galletas y frutas que teníamos en la habitación hasta ayer, que empezaron a entregar viandas en el comedor que vamos a buscar para comer en la habitación”, sostuvo.

A la vez, relató que, “nos pasan un parte diario con los nuevos casos, pero no sabemos quiénes son los que van dando positivo. Sabemos, por ejemplo, que hay varios sanjuaninos entre los contagiados, pero no cuántos ni quiénes son”.

Por otra parte, aseguró que les han informado que el sistema está colapsado, porque debieron hacer alrededor de 900 hisopados, por eso los resultados se demoran más de lo normal. Tanto es así, que debieron mandar algunas muestras a un laboratorio de Salta, para que sean procesadas allí.

“A nosotros lo que nos parece conveniente es que la minera sea evacuada, que nos bajen a todos y nos aíslen hasta que cada uno sepa si está contagiado o no. Y que después podamos volver a la provincia como repatriados. Yo entiendo todos los protocolos que hay en San Juan y me parecen muy bien, obviamente mi intención no es volver a contagiar a mi familia ni a nadie. Estoy dispuesto a cumplir la cuarentena y hacer todo lo necesario, pero no podemos seguir más en esa situación”, confió el minero.

Según los últimos datos dados a conocer por el gobierno jujeño, en las últimas horas se confirmaron 20 nuevos positivos en Exar, por lo que el número de contagios ya suma 58.

De esos casos, 37 son trabajadores jujeños que residen en Jujuy, mientras que 21 de los casos positivos corresponden a personas con residencia en otras provincias, aunque no aclaran de dónde es cada una.