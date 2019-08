La coronación. El momento de la coronación es muy tradicional. Este año, Natalia Oreiro le puso la capa a la reina Camila Santamaría.

El domingo salió a la luz que la Fiesta Nacional del Sol 2020 tendrá un gran cambio: no habrá más Reina, sino que se elegirá a una embajadora. Además de este cambio, la ministra de Turismo Claudia Grynszpan comentó que la nueva representante dejará de usar corona, capa y cetro. En este contexto DIARIO DE CUYO habló con diseñadores, maquilladores y hasta ex Reinas de la Fiesta Nacional del Sol para conocer sus opiniones. Y, fue justamente la quita de los atributos lo que más revuelo generó.

"La decisión -del cambio de denominación- es para que se ajuste más a la época que vivimos y al rol de las mujeres del momento", dijo la ministra y agregó que la idea es que se mire a las candidatas más allá de la estética. A la vez, dijo: "La embajadora deberá tomar una imagen un poco más actual, con vestimenta, capacitación y roles que representen a la mujer sanjuanina de hoy". Es por esto, que no lucirán más la corona, la capa y el cetro. Estos dichos causaron todo tipo de opiniones. Incluso este medio realizó una encuesta en las redes sociales para conocer la visión de los lectores (ver aparte). Si bien hubo muchos detractores, la mayoría de las personas consultadas dijeron que les parece muy bueno el hecho de que la mujer no sólo sea elegida por su belleza, pero lo que más polémica generó fue la quita de los atributos. Además de los que opinaron, hubo otros que no quisieron hablar del tema o que incluso luego de dar sus opiniones pidieron que no fueran publicadas.

"Me parece que -ser Reina y revalorizar el rol de la mujer- no son cosas incompatibles. Es una visión extremista, yo creo que puede haber embajadora, pero que no debe dejar de existir la Reina", dijo Gastón Chanampa, quien hace 10 años maquillas a las Reinas del Sol. "Los atributos de nuestras Reinas no tienen comparación con los de otras representantes nacionales y marcan la diferencia. Generan mucha admiración fuera de San Juan", agregó.

Al igual que él algunos de los que vistieron a las reinas, hablaron del tema. Gladys Montilla, una de las diseñadoras, dijo que si bien le parece positivo que la fiesta se adapte a la realidad y que se capacite a las candidatas para que no sean elegidas sólo por su aspecto físico, hay cosas que le disgustan. "El hecho de que no lleven corona, cetro y capa es shockeante. En todas las provincias hay reinas, la nuestra será la única que no llevará atributos en las fiestas nacionales. Pienso que hay que aunar ideas. Usar corona, capa y cetro no quita que la representante sea menos mujer o que no sea actual o intelectual", agregó.

Algunas exreinas también fueron consultadas y opinaron. La mayoría dijo que les parece bien el cambio. Una de las que opinó fue Gabriela Puerta, la albardonera que llevó la corona máxima de San Juan en 2016: "El rol de Reina y Embajadora es casi el mismo, por lo que yo vi en varias fiestas nacionales. Me parece que lo que cambia es el título nada más. Me parece excelente que se piense en revalorizar a la mujer". Sobre los atributos dijo que "son un agregado" y que hay tener en cuenta la función de la representante. "Estoy muy a favor de que se sumen capacitaciones para que las chicas estén bien preparadas para afrontar este rol. Para que representen bien a San Juan", concluyó. Por su parte, Abril Oyola, que fue Reina del Sol en 2017, dijo que para ella es importante cómo se toma el papel de soberana de San Juan. "Es una decisión que se viene charlando hace mucho -el cambio-. El tema de revalorizar a la mujer no pasa por el uso o no de atributos, o de cambiar el nombre de Reina a Embajadora. Yo en el momento que fui Reina asumí la responsabilidad de representar a San Juan. Nunca lo viví como un concurso de belleza. El valor de la mujer se lo da cada una, en la forma de sus actos", agregó la chimbera.



>> Los lectores, a favor

Debido a las repercusiones, DIARIO DE CUYO realizó una encuesta en las redes sociales para saber qué opinaban los lectores sobre el cambio de nombre de la representante de los sanjuaninos. La mayoría se mostró a favor.

Al cierre de esta edición 993 personas habían respondido a la siguiente consigna: Desde 2020 ya no habrá Reina Nacional del Sol y será Embajadora Nacional del Sol, ¿estás de acuerdo con el cambio?

Del 100% de personas que respondieron, el 60% dijo que sí y el 40%, que no.

Además de responder, los lectores dejaron algunas opiniones al respecto. "Sería un cambio razonable ya que no estamos en una monarquía, sino en una república", "es lo mismo, cambia sólo el título", "no estoy de acuerdo siempre fue elección de la Reina y así debe continuar" y "en lugar de juzgar la belleza, se juzgaría la inteligencia y la cultura", fueron algunos de los comentarios de los lectores.