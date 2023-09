Descontento. Los pasajeros que suelen viajar en los colectivos de la Empresa Mayo ayer se encontraron con la sorpresa de que los mismos circulaban como día sábado por el Día del Empleado de Comercio.

Ayer Lourdes Sosa no llegó a tiempo a la Facultad de Filosofía para rendir un parcial. El fundamento: no pasó el colectivo de la línea 205 de la Empresa Mayo que de lunes a viernes aborda a las 8:44. Como ella, fueron varios los pasajeros de Pocito, Sarmiento y Rawson afectados por una medida intempestiva y sin autorización que implementó ayer esta empresa de la RedTulum. Pese a no ser feriado y a ser un día hábil, redujo la frecuencia de circulación porque no hubo actividad comercial por el Día del Empleado de Comercio. Así lo confirmaron los propios choferes y los pasajeros que se mostraron muy molestos. Desde el área de Coordinación de RedTulum dijeron que no autorizaron esta reducción de frecuencia y que, de comprobarse, multarán a la empresa.

Ramón Suárez estaba enojado y preocupado. Tras esperar 40 minutos recién pudo tomar el 262, pero perdió el turno con el diabetólogo. "Es una falta de respeto lo que hace esta empresa. Ni siquiera avisó a los pasajeros que iba a reducir la frecuencia. Ahora voy a tener que esperar cerca de un mes para que me atienda el médico porque cuesta conseguir un turno", sostuvo el hombre.

"El colectivo anterior no pasó, llevamos un montón de tiempo esperando", dijo muy enojada una pasajera cuando abordó la línea 214. El chofer, también malhumorado, le contestó "andamos como día sábado, señora, con frecuencia cada media hora, porque no hay comercio". La respuesta generó un mayor descontento entre los pasajeros y comentarios como "qué culpa tenemos los demás trabajadores" o "que acaso los niños no van a la escuela".

DIARIO DE CUYO recorrió las paradas céntricas de los colectivos de la RedTulum para realizar un relevamiento entre las empresas. Sólo los choferes de la Empresa Mayo confirmaron ayer que circulaban con frecuencia de día sábado, con pasadas cada media hora y más. Uno de los conductores de la línea 114, que no quiso identificarse, dijo que durante la mañana de ayer sólo circulaban 2 unidades, cuando en los días hábiles circulan 5 normalmente.

En tanto que los choferes de las demás empresas identificadas con los colores verde, azul y rosado, dijeron que circulaban en horario normal de día hábil, con frecuencia de 15 minutos, al ser consultados por este medio.

Por su parte, Alberto Castro, a cargo de la Dirección de Coordinación de la RedTulum, dijo que ni desde el Ministerio de Gobierno, ni desde la Dirección de Tránsito ni desde el área que dirige se autorizó a ninguna empresa a circular ayer con frecuencia reducida. Y que si se comprueba que la Mayo lo hizo sin la debida autorización, será sancionada económicamente. "Ninguna empresa puede realizar acciones o cambios sin la debida autorización previa. Y no hay ninguna razón para que decidieran reducir la frecuencia en un día hábil y que no es feriado. Debieron tener en cuenta que hay mucha gente que sí trabajaba y niños que iban a la escuela. Si comprobamos que la Empresa Mayo o cualquier otra cometió esta infracción será sancionada", sostuvo Castro.

El funcionario agregó que durante todo el día de ayer se iba a monitorear una por una las 137 líneas de la RedTulum para corroborar que circulaban en horario normal de día hábil. Y que si se detectaba aunque sea una sola con frecuencia reducida, se sancionaría a la empresa.

Dijo que la sanción siempre es económica, aunque no supo determinar el monto, ya que el mismo lo establece el área Legales de la Dirección de Tránsito y Transporte y en base a la gravedad de la infracción y tras escuchar la descarga de la empresa en cuestión. "Todas las empresas tienen derecho a réplica, pero en caso de que se corrobore que la Mayo ha incurrido en esta irregularidad, el derecho a réplica sólo servirá a lo mejor para reducir el monto de la sanción, porque el daño ya lo hizo y debe ser sancionada", sostuvo Castro.

Este diario quiso conocer la versión de la Empresa Mayo sobre la decisión de circular ayer con frecuencia reducida y sin autorización, pero no respondieron las llamadas.