En junio del año pasado la utilización de plasma para algunos pacientes contagiados de coronavirus comenzó a realizarse en San Juan. En este contexto, el Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) comenzó a recibir los primeros donantes voluntarios. Alfredo Laplagne, titular del Iphem, comentó que luego el brote de Caucete, en agosto del año pasado, la cantidad de donantes aumentó notablemente, pero que ahora decayó. En promedio recibían 20 llamados diarios de personas que se ofrecían a donar su plasma. "Nos volvimos locos en ese momento. Incluso tuvimos que poner a disposición una segunda línea telefónica por la cantidad de llamadas que recibíamos, pero este año todo es distinto. La mayoría de los días no tenemos ni siquiera un llamado" dijo y comentó que la mayoría de los donantes que tienen por semana es porque de distintas zonas sanitarias hacen seguimiento a pacientes recuperados y ellos los derivan a la donación. Contó incluso que los donantes que reciben son menos de la mitad de lo que esperan por semana y que eso les preocupa.

"Al igual que la donación de sangre y de médula, la donación de plasma viene muy lenta. En semanas buenas llegamos a tener 5 donantes de plasma, pero tenemos espacio y turnos para recibir hasta 12 donantes. Esta situación es preocupante", agregó Laplagne y explicó que de cada donación de plasma se pueden sacar hasta 2 unidades. Es decir que dos personas pueden recibir esta donación.

Actualmente en San Juan el plasma se administra en el hospital de Caucete, de Pocito y de Rawson. "Está comprobado, en los lugares en los que se usa, que las personas se recuperan muy rápido y no tienen complicaciones cuando reciben plasma de personas que tuvieron covid. No tenemos reportes de pacientes que no les haya favorecido el uso de plasma" agregó Laplagne y dijo que no todas las personas que tuvieron el virus pueden donar.

En relación a estos requisitos comentó que lo ideal es que las personas se presenten entre los 30 días posteriores a recibir el alta y antes de los 3 meses, porque después de ese tiempo se pierde la cantidad de anticuerpos. "Nosotros entregamos turnos a las personas que quieren donar plasma y se les hace un estudio de anticuerpos. Si cumplen con estos requisitos se hace la donación" agregó y dijo que para ellos la donación de plasma disminuyó en San Juan porque la comunidad se encuentra en un momento de hartazgo. "La gente está cansada de la pandemia. Sumado a eso, hay cada vez más personas con vacunas y eso hace que disminuya la posibilidad de enfermedades graves y que las personas piensen menos en la pandemia", concluyó el funcionario y pidió que todos los recuperados consulten en el Iphem.



>> CÓMO AYUDAR

Lugar

Las personas interesadas en donar plasma pueden comunicarse al 4223571, de 7,30 a 12,30. Allí personal del Iphem les dará el turno y les brindará información. El Iphem está ubicado en Rivadavia 758 Este, Capital.

Procedimiento

El procedimiento dura como mucho 2 horas. Se puede donar plasma más de una vez, pero deben pasar al menos 72 horas entre donaciones. Sin embargo, los donantes son evaluados para que no se vean perjudicados.

La extracción

La donación se logra con un equipo que extrae la sangre y separa el plasma. El resto de los componentes sanguíneos como glóbulos rojos y plaquetas vuelven al donante, pudiendo continuar normalmente.