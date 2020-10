Los principales actores de la economía sanjuanina, provenientes de ámbitos de la construcción, la industria y el comercio exterior consideraron ayer que las medidas nacionales anunciadas dentro del paquete de reactivación para la economía (ver aparte) no son suficientes. Si bien están satisfechos con las rebajas de retenciones y alicientes impositivos, destacan que si no se instrumentan más alivios para las economías regionales no se producirá una reactivación significativa y menos un "boom" exportador. La unificación del tipo de cambio, así como una urgente modernización laboral y cambios en los reintegros, entre las asignaturas pendientes que señalan. El presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Hugo Goransky, consideró "positivo" el impacto de las medidas, sobre todo en la minería que a su vez traccionará otras industrias, pero sostuvo que "falta complementarlas con un plan que dé competitividad a las economías regionales", en alusión al restablecimiento del decreto 814 que contempla alivios impositivos a pymes según la ubicación y tamaño.

Agregó que el sector espera además una reforma impositiva, una modernización laboral que baje los costos no salariales, y una estabilidad cambiaria en relación a las brechas para poder invertir e importar. En la entidad dicen que estas medidas por sí solas "no van a producir un aumento de las reservas del Banco Central, en cambio se requieren consensos multisectoriales", por la crisis de confianza hacia el peso argentino. ""Necesitamos políticas de Estado que trasciendan las gestiones y que no sean transitorias para poder tomar decisiones a mediano y largo plazo", añadió. Gustavo Fernández, referente local en la UIA, dijo que las medidas suman, "pero siguen siendo cortas"; y lamentó que no surja un plan que apunte a dar confianza a inversiones, bajar la inflación y ganar competitividad de forma estable. También abogó por una reforma impositiva que baje la presión tributaria, y un cambio en las leyes laborales. "Claramente con estas medidas hoy estamos mejor que ayer, pero esto por sí solo no va producir una reactivación y boom de exportaciones", indicó. Por su parte Daniel Cano, vicepresidente de UISJ, coincidió en que la baja de retenciones a la minería y beneficios fiscales a construcción traccionará muchas cadenas de valor, como son las fábricas de pisos cerámicos, de pinturas, placas de yeso y adhesivos, entre otras. En cuanto a los reintegros a la exportación, dijo que se cobran al año y medio y que en vez de aumentarlos habría sido mejor dejarlos en el mismo valor, pero de pago automático. La baja de retenciones a autopartistas que exporten fuera del Mercosur no beneficia a San Juan que tiene envíos exclusivos a Brasil. Cano también reclamó la restitución de los beneficios del decreto 814 que compensa las asimetrías regionales. Ante Dumandzic se plegó al comunicado de la Cámara Argentina de la Construcción que "celebra las medidas" en relación a ese sector. Dijo que el paquete de medidas con incentivos fiscales movilizará la inversión en construcción y habrá mayor oferta de viviendas. En ese aspecto, indicó que adicionalmente se brindará a la gente la posibilidad de acceder a las mismas, mediante créditos hipotecarios que varíen en función del salario, ""generando así una certeza en cuanto al impacto de la cuota de los mismos en los ingresos del grupo familiar". El presidente de la entidad local dijo que esas dos medidas generan "esperanzas" del acceso a una vivienda a través de un crédito hipotecario, con todo lo que ello implica en términos sociales y en el combate contra la pobreza y la desigualdad. ""Esto permitirá una reactivación económica y de creación de empleo que contribuirá a la recuperación del sector y de la economía en general", concluyó. En cambio, Osvaldo Lucero, representante de la Cámara de Construcción e Inmobiliaria; se mostró cauto. ""Prefiero esperar a ver en qué consisten las medidas concretas, aún no se puede aseverar de que su implementación vaya a ir en el sentido correcto", dijo.

Por último, Antonio Gimenez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior, consideró que ""no vemos que vayan a generar impacto en nuestra economía de base agroindustrial". Añadió que "sí en la minería que genera un impacto concreto, pero en el resto no vemos que vaya a generar ni siquiera expectativas favorables porque la multiplicidad de tipos de cambio que existen en la Argentina generan mucha confusión y menos negocios".



Para exportaciones

Se estableció la baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales al 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. Además, se subió el piso de reintegros a la exportación: los bienes finales industriales a 7% y los insumos elaborados industriales a 5%



Para construcción

Elaboran dos proyectos de ley: Eximir por 3 años del pago de bienes personales a nuevas construcciones y se difiere del pago de Ganancias hasta que finalice la obra. Se crea un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para implementar un sistema de Crédito Hipotecario.