La modalidad adoptada por el Gobierno provincial al permitir la actividad del sector gastronómico solamente al aire libre ha puesto al borde del quebranto a los locales de los patios de comida de los shoppings, desde donde advierten que de prolongarse esta modalidad están en riesgo alrededor de 210 puestos de trabajo, según surgió de un sondeo realizado en los tres centros comerciales sanjuaninos.

Los administradores de esos edificios explicaron que la tipología del shopping, con mucha altura y grandes espacios acondicionados, se contrapone con poner mesas en playas de estacionamiento, donde los clientes están expuestos al sol, viento y frío, además de que los patios de comida se encuentran muy alejados del exterior, o en pisos superiores, lo que impide brindar un servicio eficiente al público bajo la nueva modalidad. Por eso insisten en que en caso de persistir las actuales restricciones en el tiempo hay mucha preocupación por el posible cierre de unos 33 locales en total, debido a que no venden nada, o tan poco que no es rentable. En Patio Alvear cuentan con 10 locales, 7 gastronómicos y 3 confiterías que emplean 75 personas. El patio de comidas del Espacio San Juan tiene 8 locales que emplean a 60 personas, mientras que el Paseo San Juan posee 15 locales de los cuales dependen 75 puestos de trabajo.

Alejandro Escobar, de Patio Alvear; dijo que los empresarios tanto de franquicias internacionales, nacionales o provinciales y otros locales, están "muy preocupados" y que en reuniones del sector advierten que no pueden seguir así mucho más en el tiempo. Ese espacio ha improvisado un patio de comidas en el estacionamiento, pero es inviable en una provincia con temperaturas extremas: al medio día con 30 grados de temperatura no va nadie, y en las noches, con, 15, 16 o 17 grados la comida se enfría. "Hay 60 metros desde el patio de comidas hasta las mesas del estacionamiento", informó Escobar. Tanto él como Mauricio Rossini, de Espacio San Juan, coinciden en pedir que se permita un porcentaje de ocupación en el interior del shopping, con las restricciones de distanciamiento social exigidas por protocolo frente a la pandemia. "Aquí tenemos seis metros de altura y 10.000 metros cuadrados internos para hacer algo y tenemos que poner mesas en el estacionamiento", lamentó Rossini, quien cuestionó que a ellos no se los habilita pero sí a los casinos y salas de juego que tienen espacios más reducidos. En ese edificio, las cocinas están en el primer piso, muy a trasmano del sector sur del estacionamiento donde han colocado diez sombrillas y mesas y sillas. "Aquí la mayoría de los gastronómicos me han manifestado que quieren bajar las persianas porque no venden", señaló el directivo.

Desde el shopping Paseo San Juan también manifestaron que pueden garantizar todas las medidas de higiene y seguridad, cuentan con material descartable e incluso han hecho modificaciones para ofrecer ocupación al 40% en el patio de comidas. Allí cuentan con un pequeño lugar al aire libre para fumadores, pero como el resto de los espacios comerciales, señalan a la amplitud térmica como el principal impedimento para el desarrollo de la actividad gastronómica. Los encargados contaron que han realizado el pedido a la Secretaria de Industria y Comercio, pero les han contestado que las autorizaciones dependen del área de Salud y que están supeditadas al desarrollo de la situación sanitaria. Advierten que justamente el no saber una fecha cierta de habilitación acrecienta el peligro de cierres masivos.

Sólo afuera

Hace 3 semanas -el 5 de septiembre- la provincia flexibilizó actividades tras la cuarentena estricta que comenzó el 22 de agosto por un brote de Covid. En ese momento las autoridades permitieron el regreso de bares, confiterías y restoranes, pero solamente colocando sillas y mesas afuera. Aún persiste gran malestar en el sector gastronómico.

Restricciones

Los shoppings y galerías comerciales pueden funcionar actualmente con una ocupación del 40%, y se permite el ingreso de hasta 1 persona por grupo familiar. Atienden de lunes a domingos, de 11 a 22. Desde el 20 de marzo en que comenzaron las restricciones por la pandemia, no volvieron a abrir los patios de juegos y los cines.