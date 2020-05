En medio del brote de dengue que existe en San Juan, se comenzaron a realizar en la provincia los análisis para detectar la enfermedad, según comentó en la mañana de este viernes la jefa de Epidemiología de la provincia Mónica Jofré.

La especialista recordó que, actualmente hay confirmados 22 casos autóctonos y 14 importados de la enfermedad que transmite el mosquito aedes aegypti. Mientras que, los casos en estudio suman 26.

“En la provincia estamos en una situación de brote de dengue porque tenemos casos autóctonos, es decir, tenemos circulación viral de mosquitos infectados. Tenemos muchas notificaciones día a día porque estamos haciendo la búsqueda de pacientes infectados que presenten fiebre, dolor atrás de los ojos y rash o sarpullido para analizar si sufren la enfermedad”, informó Jofré.

Y agregó que, “la buena noticia es que ya se están haciendo en la provincia dos de los test confirmatorios. Se está haciendo en virología del Hospital Rawson la IGN y uno que se llama NS1. Con lo cual, si esos dos test dan positivos ya podemos hablar caso confirmado. Lo que nos falta a partir de ahí es mandar esas muestras positivas al Instituto Maiztegui, en Pergamino, para que nos digan qué tipo de dengue es, si es Den 1, Den 2, Den 3 o Den 4. Lo bueno es que en este momento de brote podemos tener los resultados”.

En cuanto a los pedidos de fumigación masiva, la especialista explicó que “no se hace fumigación masiva. Sólo se fumiga en caso de que haya una notificación o denuncia de paciente que cumple con la definición de caso sospechoso para dengue, porque sabemos que tenemos el mosquito en diferentes departamentos y cuando la persona está en su domicilio puede ser picada por un mosquito sano que se contagie para después estar en condiciones de infectar a otra persona”.

Por otra parte, Jofré explicó que “el tratamiento del dengue no tiene medicación particular, no hay antiviral específico. Lo que se hace es un tratamiento de sostén, es decir, disminuir la temperatura y controlar el estado de la persona y la posibilidad de que sufra sangrados. Es decir que, se trata dependiendo de los síntomas que tenga el paciente”.