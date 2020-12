En septiembre pasado, Lara Agüero, una nena de 10 años, murió luego de ser atacada por el pitbull de un vecino. Este caso, además de generar mucha indignación, hizo que diputados sanjuaninos se pusieran a trabajar para unificar proyectos que apuntaban a la tenencia de perros potencialmente peligrosos (PPP). Es así que ayer se trató un proyecto y se aprobó la ley que además de crear un registro de personas que tienen estos animales, indica que los perros considerados PPP deben llevar un microchip con sus datos. La votación de este proyecto generó muchas críticas y polémica. Esta ley, si bien fue aprobada, aún no entra en vigencia.

Es que, mientras hubo manifestaciones favor y en contra de la nueva normativa, desde la Secretaría de Ambiente, que será el órgano de aplicación, su titular Raúl Tello dijo que no conocía los detalles de la ley.

La norma tiene por objeto regular la tenencia responsable, control, registro y protección de perros potencialmente peligrosos y considera PPP aquellos que por su contextura física, fuerza mandibular, capacidad de mordedura puedan causar la muerte o lesiones a personas y animales. En este artículo nombra algunas razas como el pitbull (ver aparte). La ley prevé, además, que el organismo de aplicación y quien deberá hacer los controles y hasta capacitaciones a las fuerzas policiales sobre derechos animales, será la Secretaría de Ambiente. Sin embargo, el secretario de Ambiente, Raúl Tello, dijo que ellos no estaban informados del proyecto. "Esperamos que nos comuniquen para saber qué tendremos que hacer", dijo.

En la creación de la ley participaron algunas protectoras.

Además de estas declaraciones, esta ley generó mucho revuelo y hubo cortes de calles. "Nosotros queremos una ley firme, que no ataque a los refugios o a los rescatistas. Tengo 62 perros y 16 son presos -perros que están judicializados-, los tengo que sacar de donde los tengo porque cómo hago para pagar el chip, el seguro y todo lo que dice la ley. A mí esos perros me los manda la Justicia y no me da nada. Con la ley no voy a poder seguir trabajando", dijo Emilia Merino, al frente de la ONG Pitbull en Peligro, que fue una de las que encabezaron la manifestación de las personas que estaban en contra de la aprobación. Otros proteccionistas dijeron que les parece descabellado identificar las casas donde hay perros potencialmente peligrosos porque van a convertirse en el blanco de personas que matan perros para robar, que no van a poder seguir rescatando perros de la calle por los gastos y que no todos los perros son peligrosos por más de ser de una determinada raza. En la otra vereda, y de manera pacífica, estuvieron los que pedían a gritos que se apruebe esta ley. Este grupo estuvo encabezado por la familia de Lara, que con carteles, pancartas y globos blancos gritaron en varias oportunidades que no querían que haya "más niños que mueran por ataques de perros". "Nos parece que le ley es buena porque va a obligar a los dueños a que sean responsables con sus animales. No queremos que haya peros sueltos y que puedan matar a más niños", dijo Susana Álvarez, la abuela de la pequeña.

LA LEY

Razas

La ley nombra algunas de las razas potencialmente peligrosas. Ellas son: bull terrier, pitbull, akita inu, dogo, doberman, fila brasileño, mastín napolitano, rottweiler y bull terrier, entre otros ejemplos citados en la norma.

Registro

Indica que se crea el Registro de Propietarios de PPP, donde cada perro contará con un número de matrícula identificatoria. Deben quedar registrados datos personales del propietario, que debe ser mayor de edad.

Microchip

El dueño del perro deberá colocar un microchip homologado, dentro de los tres (3) meses de vida del animal. Este microchip deberá contener datos personales del perro, el propietario y del veterinario que lo atiende.

Cartelería

En cuanto a los cuidados que debe tener el propietario del animal, la ley indica que se debe "colocar un cartel en el domicilio de residencia que advierta sobre la presencia de un perro potencialmente peligroso".

Paseos

Uno de los artículos dice que el perro debe pasear con "bozal, collar o pretal y cadena o correa de menos de un metro de longitud". Y que en caso de que agreda a otro animal o persona, deberá pasar un proceso de reeducación.

Información

En caso de cesión, robo, pérdida o muerte del perro, el propietario debe informar en el Registro de Propietarios. Y si el perro pasase a manos de un nuevo propietario de manera gratuita u onerosa, este deberá renovar la inscripción.

Incidentes

Según la ley se debe "comunicar de inmediato al Registro cualquier tipo de incidente en el que el perro registrado haya generado daños y/o perjuicios a su propietario, a un tercero o a un animal".

Seguro

Además, indica que se debe "contar con seguro de responsabilidad civil que cubra los gastos de los daños o lesiones que puedan producir los mismos a terceros, adjuntando la póliza respectiva".

Venta

La ley dice que "sólo están autorizados para vender o comercializar, los criaderos que se dediquen en forma habitual a criar, reproducir y vender este tipo de perros, siempre que estén debidamente registrados".

Sanciones

Será penado con una multa de 1.500 a 3.000 jus ($200.000 aproximadamente) al que omita la inscripción en el Registro de perros potencialmente peligrosos o que no coloque el microchip en el cuerpo del animal.

Multas

La ley prevé multas para los dueños que lleven sus perros sin collar, ni bozal, para quienes no tengan al día los carnet de vacunación, los dueños de PPP que ataquen a personas u otros animales, entre otras cosas.

Reglamentación

En uno de sus artículos dice que "la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, o el organismo que en el futuro la reemplace, quien deberá reglamentar la ley en un plazo de noventa días".