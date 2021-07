En menos de media hora pasaron de la angustia al desconcierto, aunque recuperaron el alivio. Fueron los afiliados de la Obra Social Provincia (OSP) que ayer se manifestaron en la puerta de la institución para reclamar por el recorte de las prestaciones para sus hijos con discapacidad. Dijeron que les quitaron cobertura en algunos tratamientos lo que era un peligro para su evolución. Fueron recibidos por las autoridades de esta obra social que les dijeron que todo se debió a un e"error de interpretación" a raíz causa de una reorganización del trabajo. Les aseguraron que sus hijos van a seguir contando con todas las prestaciones que tuvieron hasta el momento.

"Mi nieta sin terapia todos los días es un manojo de nervios imposible de controlar. Ella necesita atención terapéutica integral en forma permanente. No sé que va a ser de ella ahora que se quede sin tratamiento. Si la OSP les quita cobertura a los tratamientos es condenarlo a una pésima vida", dijo Hilda Perea, abuela de una nena de 9 años con autismo. La mujer ayer estuvo con los padres afiliados a esta obra social y que tienen hijos con discapacidad que se manifestaron para hacer oír su reclamo, en medio de un clima de preocupación.

"Vamos a presentarles a las autoridades un petitorio para que se restablezcan todas las prestaciones de forma inmediata porque el tratamiento para los chicos es algo vital y urgente. Si no tenemos una respuesta favorable vamos a iniciar las acciones legales correspondientes porque se están vulnerando los derechos de nuestros hijos", dijo Julián Fonseca, papá de un varón de 6 años con retraso madurativo.

El hombre explicó que para su hijo es imprescindible la terapia con un psicopedagogo y que desde el Instituto de Rehabilitación a donde asiste le avisaron que no podrían seguir dándoles este tratamiento, ya que la OSP quitó la cobertura de este servicio. En tanto, Sonia García dijo que su hija de 35 años y con retraso madurativo tampoco seguiría recibiendo tratamiento porque obra social ahora sólo daría cobertura a pacientes de entre 4 y 18 años.

Sonia fue una de las madres que fue recibida por las autoridades de la OSP para tratar el tema. Fue en esta reunión donde se enteraron que no hubo recortes de prestaciones y que todo se debió a un mal entendido. "Hubo un error de interpretación por parte de los prestadores por una nueva resolución que sacamos para organizar el trabajo administrativo con los prestadores. En ella se menciona por ejemplo que el módulo Moris que incluye terapia interdisciplinaria será para chicos de entre 4 y 18 años y no sin límite de edad como hasta ahora. Pero, paralelamente se crearon otros módulos para menores de 4 y mayores de 18. Esto es sólo para mejorar el control y la facturación. Ya se lo explicamos a los papás para que se queden tranquilos. Ahora vamos a hacer lo mismo con los prestadores para que no haya mas malos entendidos. Aclaro que la cobertura de servicios sigue sin variantes", dijo Daniel Gimeno, interventor de la OSP.