La mortandad de peces en el Dique Los Cauquenes, en Jáchal, reflotó una antigua problemática que enfrenta el lago: la acumulación de sedimento. Esta condición hizo que la tubería de una de sus tres salidas se rompa y se genere una fuga de agua que lo desabasteció rápidamente, provocando la muerte de miles de pejerreyes. Ayer, autoridades de Hidráulica a nivel departamental y provincial recorrieron el lugar para analizar cómo reparar este desperfecto. Le adelantaron a DIARIO DE CUYO que se tratará de una obra muy complicada y que no pueden estimar el tiempo que llevará. Cabe recordar que este dique desde hace 10 años está cerrado a cualquier actividad recreativa y turística, y que su función pasa solamente por embalsar agua para regar Huaco.

Oscar Coria, al frente de la Dirección Provincial de Hidráulica, explicó que este dique tiene tres salidas de agua y que la cañería metálica de todas está colapsada por el sedimento. Esto provocó que una se rompiera. "La fuga se dio porque un caño se pinchó y es lo que hay que reparar. Es algo que no va a ser sencillo y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar", dijo.

El funcionario agregó que para reparar esta pinchadura es necesario disminuir la presión de agua en la cañería afectada, cerrando el ingreso de la misma. Una tarea bastante difícil de lograr porque el nivel del agua es muy bajo y el sedimento del dique es muy barroso, lo que no permite el ingreso de una embarcación ni de un buzo. La única opción viable es que el personal trabaje colgando desde el puente o paredones de ambos costados. "Se necesita una gran logística para llevar adelante estos trabajos. Una vez que tengamos todos los elementos definidos recién daremos comienzo con la obra de la cual también desconocemos el costo. De todos modos ya comenzamos a dar los primeros pasos", sostuvo.

En referencia a esto, Coria contó que se comenzó a limpiar y acondicionar los accesos al dique para poder ingresar con el equipo necesario (grupos electrógenos, martillos neumáticos, pequeñas máquinas, etc.) para reparar la fuga.

En cuanto a un dragado del dique Los Cauquenes, el funcionario lo consideró una obra poco probable. Dijo que sólo "tendría sentido" si se pensara darle a este embalse un fin turístico y recreativo, cosa que no prosperó hasta ahora, justamente por la casi imposibilidad de concretar esta obra. Dijo que muchas veces se intentó dragar el dique pero que no se concretó porque para hacerlo se necesita de una maquinaria especial que no se consigue en el país. Es por eso que hasta se pensó en dinamitar el sedimento para luego extraerlo, pero esa opción también quedó descartada.

Por su parte, Danilo Vera, a cargo de la delegación de Hidráulica en Jáchal, quiso llevar tranquilidad a los jachalleros y a la población en general. Sostuvo que la mortandad de peces de debió a tres factores. "La poca capacidad de almacenamiento que tiene el dique por el sedimento, el no ingreso de agua por un corte programado y la fuga por la rotura de la cañería provocaron que el dique se desagotara rápidamente y los peces murieran. Esta es la única causa de la mortandad, así que no hay nada que temer", sostuvo Vera.

Un problema desde que lo construyeron

El Dique Los Cauquenes, en Jáchal, fue construido en 1960 y desde sus comienzos tuvo problemas con la acumulación de sedimento. Hace más de una década quedó cerrado a toda actividad turística y recreativa, dejando de ser uno de los escenarios de la provincia para la práctica de pesca deportiva. Hubo varios intentos por recuperar al menos esta actividad, pero no lograron concretarse.