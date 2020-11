El 2020 fue un año de grandes desafíos para estos chicos. Por la pandemia tuvieron que ingeniárselas para continuar haciendo el programa de radio y conseguir una entrevista con un funcionario nacional clave para la época de la educación no presencial. Lograron ambos objetivos. Son Juan Ignacio Saball, Camila Peroni y Juan Ignacio Cuello, alumnos de la Escuela de Comercio de la UNSJ, que entrevistaron al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Si bien Zona Esco, el programa radial que conducen los chicos en el marco del Taller de Radio, apunta a difundir noticias referidas a la actividad escolar, siempre dedicaron un segmento a entrevistar a diferentes personas del ámbito educativo local. Pero, durante la pandemia y las clases no presenciales, les surgió la inquietud de entrevistar al ministro de Educación, Nicolás Trotta. Lo creyeron imposible, aunque no fue así. "Cuando me enteré de esta iniciativa de los chicos comencé a hacer las gestiones para conseguirles la entrevista, ya que tenía el teléfono del ministro. Le mandé varios Whatsapp hasta que me respondió que les iba a dar la entrevista. Fue muy satisfactorio", dijo Graciela Putelli, directora de la Escuela de Comercio.

Una vez confirmada la entrevista, los chicos comenzaron a trabajar en la producción del programa que tuvo que adaptarse a la agenda del funcionario. "Nuestra idea fue entrevistarlo de manera virtual, pero en vivo. Pero lamentablemente no se pudo por cuestiones de trabajo y horarios. Así que tuvimos que enviarle el guión del programa con las preguntas para que se grabara respondiéndolas y nos enviara ese material para editar. Cada uno le hizo una pregunta y las respondió nombrándonos a cada uno y eso fue muy importante para nosotros porque nos sentimos respetados y reconocidos", dijo Juan Ignacio Saball, alumno de 6to año y conductor del programa.

La entrevista duró menos de 10 minutos por el formato que adquirió el programa durante la pandemia. Antes del Covid-19, el taller de radio se realizaba en el edificio de Radio Universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, de la UNSJ. Allí los chicos grababan el programa que se emitía los sábados al mediodía. Pero, por la cuarentena tuvieron que varias hasta de formato. Comenzaron a hacer el programa por Zoom desde sus casas para luego transmitirlo a través de YouTube. Es por esto que se redujo la duración del programa. Antes duraba una hora, y actualmente menos de 20 minutos para poder subirlo a YouTube sin inconvenientes. "Teníamos muchas preguntas que queríamos hacerle pero elegimos unas generales para no generar polémica ni debate, ya que el objetivo principal era lograr este contacto con los chicos", dijo María Vanesa Olmos, profesora a cargo del Taller de Radio.

Una de las preguntas que le hicieron los chicos a Trotta fue la opinión que tenía sobre la importancia que tienen a nivel educativo los proyectos extracurriculares como era su programa de radio. El ministro los felicitó y resaltó la importancia de la radio para educar en pandemia.

"Todos sabemos que este año ha sido muy difícil y no sólo en lo educativo sino en todas las dimensiones de nuestras vidas. Pero también ha sido un año de nuevos aprendizajes como el aprender a superar todos estos desafíos. Les doy gracias por seguir sosteniendo el esfuerzo y les pido que se sigan cuidando para poder volver a las clases de manera segura lo antes posible", les dijo el ministro.

Emisión

El programa Zona Esco, de la Escuela de Comercio de la UNSJ y que conducen los propios estudiantes de la institución preuniversitario, se emite todos los sábados a partir de las 14 horas por Radio Universidad (FM 93.1), en diferido. Es parte de la producción del Taller de Radio.

Extensión

El programa se emite en un horario mucho más limitado que lo habitual a partir de la llegada de la pandemia. Es por este motivo que la entrevista a Trotta duró menos de 10 minutos e incluyó tres preguntas y un mensaje final del funcionario para todos los estudiantes sanjuaninos.

Invaluable



Si bien la entrevista al titular de la cartera nacional de Educación fue virtual y en diferido, los alumnos y docentes consideraron este contacto como una experiencia inolvidable. Coincidieron en que revaloriza el trabajo extracurricular que se realiza en esta institución educativa.