La locutora. Natalia Vargas es la locutora que generó la polémica con sus dichos.

"Negritas", "bagres", mujeres que sólo saben "abrir sus piernas" y que se van a "derretir por la grasa" fueron algunos de los calificativos que usó Natalia Vargas, una locutora sanjuanina, al hablar de las tres candidatas jachalleras que mañana buscarán consagrarse como las primeras embajadoras departamentales, de cara a la Fiesta Nacional del Sol 2020. Estas declaraciones, que salieron al aire en FM Cosmos, causaron mucho revuelo. A tal punto que desde distintas instituciones fueron repudiadas. Pero eso no fue todo, pues desde el Consejo de Comunicadores de San Juan y desde la Municipalidad de Jáchal dijeron que denunciarán a nivel nacional al medio, para que sea sancionado. Desde ambas instituciones comentaron que harán presentaciones en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, una entidad que sirve para que oyentes y televidentes puedan presentar sus consultas, reclamos y denuncias sobre tratos discriminatorios y violencia simbólica, entre otras cosas.

"Mayra Vega tiene pelo largo y es morocha. Típica jachallera", con esa frase Vargas comenzó describiendo a las candidatas. Luego dijo: "Tenemos a la Carla Ibaceta. Esta niñita no tiene demasiados atributos. Es oscurita de cara", y fue por más. Al describir la foto de la tercera candidata agregó: "La otra tiene pelo largo, es decir que tienen de dónde agarrarla. Esta es gauchita. Es teñida, tiene las raíces negras. Pone -en la foto- la manito como si tuviera cintura. Se le nota que le salen los cachos de grasa". Todas estas frases fueron las que despertaron el enojo.

Las candidatas. Las tres mujeres que buscan consagrarse como la nueva embajadora de Jáchal fueron el blanco de la discriminación.

Los primeros en responder fueron los jachalleros, quienes denunciaron a Vargas. "Lo primero que hicimos fue denunciarla en la Policía, después en el Inadi y ahora haremos la denuncia en la Defensoría Pública para que tome cartas en el asunto, contra el medio", dijo Miguel Vega, el intendente. La denuncia policial fue realizada en Leyes Especiales por la violación del artículo 108, ley 941 R del Código de Faltas, que habla sobre la discriminación y que prevé multas de hasta 100 Jus y/o 30 días de arresto. En el mismo sentido, Gabriela Castro, presidenta del Consejo de Comunicadores, dijo: "Estamos visibilizando la violencia contra los comunicadores y ahora vemos que sucede al revés. Este accionar lo repudiamos". Castro agregó que ellos también harán una denuncia en la Defensoría del Público. "Estas expresiones sólo contribuyen al odio, racismo, xenofobia, discriminación y en consecuencia a la violencia misma", dice el comunicado que difundió esta institución. Quien también repudió el accionar de la locutora fue la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan. "No la conozco y desconozco el medio en el que trabaja. Más allá de los lamentables dichos de una mujer hacia otra mujer creo que visibilizar estas patéticas declaraciones nos sirve para enseñar qué es lo que no queremos que ocurra más", dijo la funcionaria.

Pero Julio Zarzuelo, uno de los directivos de la radio, no quiso condenar los dichos. Sólo comentó que desconocía el conflicto. "No puedo decir nada. No sé de qué agresiones se trata y si revisten características de agresiones, porque no tengo los audios. Tengo que hablar con el productor y la señora esa -por Vargas- para que me den su versión, porque algunas se sienten ofendidas", agregó. Por su parte, la locutora no atendió el teléfono y sólo habló a través de sus redes sociales. "Si me van a quemar porfa que sea en la plaza 25 de Mayo" y "hay cosas más importantes que yo, es lo único que voy a decir al respecto", fueron algunas de sus frases.



PROTAGONISTAS

> CLAUDIA GRYNZSPAN - Ministra de Turismo

"Buscamos visibilizar que estas declaraciones y que este tipo de mentalidades ya no van más, y que no tienen que tener cabida en la sociedad. Son expresiones de discriminación, maltrato y violencia contra la mujer. Más allá de lo desagradable, vamos a apoyar a las candidatas a Embajadora, porque son muy valientes y se presentan para romper con estereotipos".

> MIGUEL VEGA - Intendente de Jáchal

"Desde el punto de vista institucional vamos a contener a nuestras candidatas. Nos parece una falta de respeto las declaraciones de esta locutora, por eso apenas tomamos conocimiento de las declaraciones decidimos hacer las denuncias. De esta manera buscamos reivindicar a la mujer y sobre todo a la mujer jachallera. En las denuncias adjuntamos los audios de la locutora".

> GABRIELA CASTRO - Presidenta del CCSJ

"Las declaraciones de esta conductora son terribles. Desde el Consejo de Comunicadores (CCSJ) mostramos nuestro desacuerdo con las expresiones agresivas, discriminatorias y xenófobas realizadas por Natalia Vargas. Repudiamos este accionar, una discriminación concreta y pública de una mujer comunicadora contra otras mujeres, y nos manifestamos totalmente en desacuerdo de las desafortunadas declaraciones".