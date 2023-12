La Secretaría de Ambiente de la provincia arrancará el año con un operativo 'inédito' de control. Saldrá a fiscalizar a los 19 municipios con el objetivo de corroborar el destino de los casi $40 millones que les entregó tanto en efectivo como en elementos para el funcionamiento de quirófanos y refugios para perros y gatos. Así lo adelantó Federico Ríos Yañez, a cargo de esta secretaría, quien sostuvo que este control no es con fines 'restrictivos', sino de colaboración para ayudarlos a reactivar estos espacios.

Federico Ríos Yañez dijo que uno de los ejes de su gestión de gobierno es el 'proteccionismo animal'. Y que en este marco surgió esta iniciativa.

El secretario de Ambiente dijo que se ha proyectado realizar un relevamiento por los 19 municipios de la provincia para llevar un control sobre la utilización de los aportes que les hizo la gestión uñaquista para desarrollar las diferentes propuestas contempladas en el Programa Provincial para la Tenencia Responsable de Animales.

‘Por el momento estamos realizando un diagnóstico para ver en qué estado o qué avance muestran los proyectos que puso en marcha durante la gestión anterior la Secretaría de Ambiente referidos al cuidado de los animales. Es que nuestra idea no es terminar con todas estas propuestas , sino mejorarlas si es necesario, poniendo siempre como prioridad la salud y bienestar de los animales. En este contexto creemos que es necesario salir a fiscalizar a los municipios para corroborar que estén utilizando efectivamente la ayuda en dinero y en materiales que recibieron para desarrollar las diferentes actividades organizadas para los fines mencionados. Como Secretaría tenemos la facultad de fiscalizar para lograr que se trabaje con seriedad en este tema. Y lo vamos a hacer con todas las actividades que nos compete’, dijo Ríos Yañez.

En el marco del programa ‘Acompañame’ que incluye la esterilización, vacunación y desparasitación gratuita de perros y gatos, Ambiente entregó, durante la gestión anterior, un kit de elementos para utilizar en estas tareas a cada uno de los 19 municipios. Estos kits incluyeron camillas, heladeras para conservar la medicación, aires acondicionados, mobiliario y lámparas, entre otros elementos para equipar los quirófanos móviles. Ríos Yañez contó que cada uno de estos combos, que se adquirieron a mediados del año pasado según consta en los registros, costó $350.000, alcanzando entre todos un monto de $6.650.000. Y este es uno de los puntos que fiscalizará Ambiente en cada municipio. ‘La intención de la fiscalización no es restringir la ayuda, sino facilitarles a las diferentes comunas la continuidad del trabajo prioritario de protección a los animales. A lo mejor no están usando los kits de esterilización porque no tienen personal, entonces la Secretaría les va a dar el apoyo técnico que necesitan para que puedan hacerlo’, dijo el funcionario.

En espera. El refugio para perros y gatos en Zonda se inauguró hace 3 meses, pero no funciona por falta de personal.

Durante la gestión anterior, la Secretaría de Ambiente firmó convenio con Zonda, Iglesia y San Martín para la construcción de refugios para perros y gatos que incluyen atención veterinaria, amplios y limpios espacios para su descanso y un sector parquizado para que disfrute la gente que quiera visitar estos lugares con intenciones de adoptar a uno de los animales alojados en estos lugares. En el marco de estos proyectos, a cada municipio le entregó $4.500.000 para la edificación de estos refugios. Y hasta el momento sólo Zonda cumplió con lo pactado. En septiembre de este año inauguró el Parque de Residencia Transitorio para perros y gatos callejeros. Pero aún no funciona por falta de personal. ‘No sabemos qué avance tienen estos refugios en los departamentos que recibieron el financiamiento para su construcción. Por eso también vamos a fiscalizarlos con la intención de ayudarlos a reactivar las obras si están paradas. No va a ser necesario que los municipios se acerquen a la Secretaría porque va a ser ella quien los visite’, dijo Ríos Yañez.



A estos 3 municipios, la Secretaría, también les entregó a cada uno una movilidad 0km (Renault Kangoo) para utilizar en el marco del programa ‘Acompañame’. Cada una costó, en su momento, $6.300.000. ‘Insisto, no buscamos sancionar a nadie, sino brindar el apoyo para el desarrollo de estas actividades para que se trabaje en serio. Por eso vamos arrancar con el relevamiento y fiscalización el primer día hábil del 2024, es decir el 2 de enero’, sostuvo el secretario.

> Continuidad de algunas de las propuestas

Federico Ríos Yañez, actual secretario de Ambiente, dijo que se continuará con los operativos de esterilización gratuita de perros y gatos con el quirófano móvil, y con el chipeo de los perros potencialmente peligrosos.