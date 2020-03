En medio del desplome económico que se vive en la provincia a causa de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, el Gobierno de San Juan anunció ayer que se implementará en los próximos días tres líneas de crédito a tasa subsidiada por 1.000 millones de pesos, destinadas a asistir a las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a los gastos relacionados con el capital de trabajo. Además habrá exenciones en impuestos del régimen simplificado del Monotributo para las categorías más bajas, por los próximos 2 meses. Ambas medidas fueron anunciadas ayer por el gobernador Sergio Uñac y se irán implementando próximamente. En el caso de los créditos, los fondos se podrán usar para el pago de sueldos, el pago de proveedores por la compra de insumos, y para que los empresarios puedan descontar cheques. En todos los casos la tasa de interés será blanda: del 19,9%, porque estará subsidiada por la provincia. El banco cobra para este tipo de líneas un interés del 24% pero las autoridades provinciales decidieron subsidiar 4,1% para aliviar a las pymes, explicó la ministra de Hacienda, Marisa López. La financiación se canalizará a través del Banco San Juan que es el agente financiero de la provincia.

Desde el Banco San Juan informaron que están redactando la normativa general de las nuevas líneas de financiamiento y que se darán a conocer en los próximos días. Bellantig sólo se limitó a informar que se implementará un sistema para la toma de créditos a través de los canales on line, y que en casos excepcionales que requieran alguna firma, se concertará una cita de forma presencial.

1- Créditos para descuento de cheques: es una línea por 500 millones de pesos que tiene como objetivo asistir a las empresas y comercios en la cadena de obligaciones asumidas y/o futuras para el desenvolvimiento normal en el giro de sus negocios. Está destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia, mediante el descuento de cheques de pago diferido, y destinada a todas las actividades productivas. El objetivo es que las empresas no rompan su cadena de pagos. La tasa es del 19,9% y se tomarán cheques por 180 días.

2- Línea para pago de sueldos: Se trata de una línea 250 millones de pesos, que al igual que la anterior, es para empresas chicas y medianas radicadas en la provincia, y de todas las actividades productivas. Las empresas podrán tomar un crédito por un monto equivalente a una nómina salarial de sus trabajadores, con lo cual, le alcanzará para pagar un mes de sueldo completo a su personal. El plazo de devolución es de 180 días y la tasa del 19,9%.

3-Línea para compra de mercadería: Son 250 millones de pesos para giro comercial, y el monto por beneficiario estará sujeto a calificación. Tendrá una amortización mensual de capital e interés a una tasa del 19,9%.

Los monotributistas sanjuaninos de las categorías A y B pertenecientes al Régimen Simplificado Provincial tendrán una reducción del 50% del monto que pagan por un plazo de dos meses: abril y mayo. La titular de Hacienda explicó que con esta medida la Dirección General de Rentas resigna 4,8 millones cada mes, es decir, un monto total de 9,7 millones de pesos. La medida impacta de manera directa a 20.000 contribuyentes del Régimen Simplificado, el 66 % del total.



Fondo de Garantía



Las firmas que soliciten los nuevos préstamos podrán obtener el certificado de garantía a través de la sociedad Garantía San Juan, fondo de carácter público inscripto en el Banco Central y Bolsa de Comercio de Bs As.



Incentivo al consumo



El Banco San Juan sigue con 3 cuotas para la compra de alimentos, 6 cuotas para indumentaria, calzado, librería, etc, y 10 cuotas para construcción, electro o mueblería, etc; todas sin interés con tarjetas Visa o Master.



Más ayudas



El CFI aportó 25 millones de pesos para comprar insumos o equipamiento sanitario. Además la provincia enviará 25 millones a repartir entre todos los municipios para que entreguen alimentos a familias vulnerables.

Cae bien al sector pero dicen que no alcanza

Empresarios y comerciantes reconocieron el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en implementar créditos subsidiados y exenciones parciales de tributos para atemperar las consecuencias nefastas que tendrá la pandemia en la economía, pero dicen que son insuficientes. El presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, dijo que lo anunciado ayer está bien para poder dar fuentes de financiamiento a las pymes y micropymes para que puedan hacer frente al pago de sueldos e insumos. Pero a la vez consideró que deben formar parte de un conjunto de medidas que se va na tener que tomar cuando pase lo peor de la pandemia. El líder de los industriales, Hugo Goransky; agradeció las medidas que está lanzando el Gobierno provincia, siempre "privilegiando la salud". Pero también dijo que las industrias que hoy no están produciendo no la están pasando bien y sostuvo que con el correr de los días "habrá que ir viendo" otras medidas que se puedan implementar en auxilio del sector. Incluso Mario Pulenta, presidente de la Cámara Bodeguera, destacó que no se sabe cuánto va durar el problema y por eso hay que tratar de reducir el daño económico. Los comerciantes chicos como los medianos consideran que las medidas anunciadas ayer no los ayudan mucho. Leo Borgogno, vice de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que las medidas son buenas, pero espera saber los requisitos para pedir los créditos. "No tenemos necesidad de descontar cheques, y la mayoría de los comercios somos medianos, somos responsables inscriptos, no vemos ningún alivio fiscal, no nos ponen en ningún lado" dijo, y añadió que están recibiendo mucha presión de sus locadores para pagar el alquiler. Marcelo Vargas, desde la Cámara del Interior, dijo que reúne a comercios chicos, familiares, con 2 o 3 empleados que no pueden pagar el alquiler, no van a poder tomar créditos ni pagar impuestos, "por más que haya rebaja".

DINO MINOZZI -Pte. Federación Económica

"Nos parece una medida que va a ayudar, pero dentro de un conjunto de medidas que se van a tener que tomar cuando pase el nudo de la pandemia".

LEO BORGOGNO -Vice Cámara de Comercio SJ

"Cualquier medida que se tome para acompañar al pequeño o gran comerciante es buena, pero no es suficiente en el momento que atravesamos".

HUGO GORANSKY - Pte. UISJ

"Todas las medidas que ayuden están muy bien. Habrá que ir viendo otras que se puedan implementar y que ayuden a las industrias que necesitan seguir trabajando".

MARCELO VARGAS -Asoc.Comercios Interior

"Represento a comercios familiares, con 2 o 3 empleados, y no vemos que estas medidas puedan ayudarnos. El mes que viene no vamos a poder pagar ni el alquiler".

MARIO PULENTA -Pte Cámara Bodeguera

"Es bueno que el Gobierno implemente estas medidas. No sabemos cuánto va a durar el problema y hay que tratar de que el daño económico sea el menor posible".