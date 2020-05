A cargo del Ministerio de Hacienda, viene timoneando el parate de la actividad económica nacional y local fruto del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. Marisa López pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y confirmó que se reunirá con los gremios estatales para hablar sobre el tema salarial. Además, reconoció que se está "racionalizando" la cadena de pago con los proveedores.

- Usted viene en el Ministerio de Hacienda desde la primera gestión de Sergio Uñac, en la que acompañó a Roberto Gattoni. Enfrentó la crisis del gobierno macrista y ahora estalló lo del coronavirus, que agravó la situación...

- Fueron años duros desde lo económico en los que las pautas macrofiscales no se cumplieron en ninguno de los cuatro años del gobierno de Macri. Fueron momentos muy difíciles en cuanto a la inflación y para sostener el empleo y la actividad en la provincia. Es cierto que el panorama, desde mediados de 2018, empezó a complicarse. Nunca esperamos que la situación se iba a complicar aún más por un hecho inédito, inesperado, como es la pandemia del coronavirus. Si uno compara el escenario actual con el de los cuatro años anteriores es totalmente diferente. Un proceso recesivo como el que traíamos lo vimos en las arcas provinciales en la reducción de los recursos en enero y febrero, el cual se ha agravado profundamente con este nuevo escenario que nos toca atravesar. Toda vez que hay una caída abrupta en la actividad económica y en la recaudación de San Juan.

- Desde el Ministerio venían diciendo que la recaudación de abril iba a ser complicada, ¿están confirmados los números?

- En la comparación entre la recaudación nacional de abril de este año respecto con la del año anterior solo hemos recaudado un 19 por ciento más. Si se tiene en cuenta con lo presupuestado, es un 25 por ciento menos. Hoy estamos con una disminución en el acumulado de los recursos de 3.500 millones de pesos.

- ¿Qué plan tienen?

- Tenemos vigente una moratoria con una tasa de interés extremadamente accesible para el pago en 12 meses. Se ha habilitado el botón de pagos, se los invita en forma permanente a adherirse a la moratoria. En la medida en que recaudemos impuestos podremos asistir hoy a un sector en el que estamos poniendo todos nuestros ojos, que es el de salud, y también cumplir con servicios esenciales como seguridad, educación. No es fácil administrarlo hoy porque justamente hay escasez de los recursos.

- ¿Cómo viene la moratoria, que se lanzó hace casi dos semanas?

- Hubo muchas consultas y, durante la primera semana, hubo bastantes planes, aunque ahora no tengo el dato, pero fue más allá de lo esperado en esta situación que es complicada para el sector público.

- En cuanto al aumento a los estatales, en mayo está previsto el 3,5 por ciento, ¿lo van a poder abonar?

- Lo estamos analizando. Seguramente nos vamos a reunir con los gremios para hablar de este tema. Hemos tenido conversaciones telefónicas, pero todavía ninguna reunión específica.

- ¿Cabe la posibilidad de que Gobierno no aplique ese 3,5 por ciento?

- Siempre he recalcado que lo que ofrecemos es una propuesta responsable, es decir, lo que el Gobierno puede pagar. Hoy la situación financiera de la provincia está bastante complicada como para poder afrontar dicho aumento.

- ¿La revisión salarial que se iba a hacer en julio no se va a realizar?

- Posiblemente, esa revisión la hagamos ahora, en esta oportunidad. Frente a una propuesta responsable que podamos afrontar el cambio de escenario, podremos adelantar la revisión respecto a lo acordado en aquel momento.

- ¿Adelantar a mayo la instancia de revisión?

- Sí.

- ¿Y ahí plantear un nuevo escenario?

- Es de público conocimiento la situación de las finanzas provinciales, la nacional y el deterioro de la economía mundial en su conjunto. Habrá que compartirla con los gremios y poder revisar el acuerdo paritario.

- ¿Qué porcentajes quedan del acuerdo por abonar?

- Un 3,5 y luego, en julio, un 4,5 por ciento.

- En esa nueva reunión, ¿va a haber redistribución de esos porcentajes?

- No me parece oportuno dar ningún dato. Antes nos tenemos que reunir con ellos.

- Sí ve difícil aplicar ese 3,5 por ciento en mayo...

- Estamos estudiando la alternativa de usar el Fondo de Reserva Anticíclico, que hoy tiene dos nóminas salariales en su inversión. Es un panorama al que no quisiéramos acceder, toda vez que tenemos un escenario imprevisible para adelante. No sabemos y no podemos hacer futurología de cuánto tiempo nos va a llevar esta situación de crisis.

- Si tuviesen que pagar ese porcentaje de aumento que ya está acordado, ¿deberían inevitablemente acceder al Fondo Anticíclico?

- Sí, por supuesto. El Fondo podría alcanzarnos para abonar los salarios de un mes y tenemos que prever una situación de recursos de acá a un tiempo, que hoy es imprevisible.

- ¿Se descarta la reducción salarial?

- No correspondería hoy hablar de ningún escenario, sino después de que nos hayamos reunido con los gremios.

- O no sería reducción sino congelar el acuerdo...

- Congelar el acuerdo salarial puede ser una alternativa. Hoy tenemos que convocar a los gremios para reunirnos y debatir.

- ¿Tienen fecha?

- No, pero va a ser en los próximos días seguramente.

- En su cartera venían señalando que no iban a usar el Fondo Anticíclico...

- Lo estamos analizando porque necesitamos recursos para afrontar un presupuesto limitado en cuanto al gasto corriente y los de capital, que entre todos los ministerios estamos llevando a cabo una reducción para que el impacto del déficit sea menor. No creemos que sea necesario usarlo, pero se analiza. Todo se analiza.

- ¿Cuánto han podido ahorrar en abril con esta contención del gasto?

- Estuve mirando ayer el cierre de abril en cuanto al gasto y le diría que ya hemos reducido un 15 por ciento, respecto al mes de marzo. En números nominales deben ser 1.100, 1.200 millones menos.

- ¿Cubre el desfasaje en la recaudación?

- No, para nada porque el desfasaje de recaudación está llegando a los 3.500 millones.

- Usted manifestó que por el momento no hay plata extra para los sueldos de mayo de los municipios, ¿esa postura ha sido revisada?

- De la misma manera que tampoco hay plata extra para la provincia para el pago de salarios. Tenemos que ir administrando en esta suerte de emergencia, que no sólo es sanitaria, sino que hoy también es económica-financiera.

- ¿No descarta y tampoco confirma que vaya a haber una ayuda en mayo?

- No descarto ni confirmo. Siempre reitero la voluntad del Gobernador de poder asistir. Lógicamente, hoy tiene como prioridad la emergencia sanitaria. En ese contexto los municipios también forman parte de la provincia y se ha hecho, en dos oportunidades, un gran esfuerzo para poder asistirlos. En la misma medida, a lo mejor lo siga haciendo. Si comparamos lo que los municipios han recibido por coparticipación, más el cambio de destino de 100 millones del Fondo de Desarrollo Regional, más los 31 millones de pesos que había en el Fondo de Emergencia Municipal, hoy están en un porcentaje de recursos mayor que al que tiene la provincia recaudado.

- Los 131 millones de pesos que la provincia destinó a los municipios para salud, seguridad y desarrollo humano, ¿pueden utilizarlo para sueldos?

- Sí, porque la situación de emergencia deriva fundamentalmente de la falta de recursos para poder afrontar un presupuesto. Por supuesto que lo pueden destinar para ello.

- ¿Cuánto dinero han recibido de Nación por Aportes del Tesoro Nacional (ATN)?

- De una distribución de 3 mil millones de pesos, a San Juan le tocaron 91 millones. Luego hubo otra distribución de 3 mil millones y nos volvió a tocar 91 millones más. Sobre mediados de abril distribuyeron 20 mil millones y a la provincia le llegaron 669 millones. En estos días está llegando un nuevo ATN de 289. En total, estamos llegando a poco más de mil millones de pesos.

- ¿Cómo se distribuye el dinero?

- El ATN llega también fruto de la emergencia sanitaria, la reducción de los recursos. En ese marco, uno lo puede atender a gastos generales y el primer foco lo ponemos en salud, seguridad y asistencia social. También para el funcionamiento del Estado.

- ¿Se ha cortado la cadena de pagos con los proveedores?

- Se han generado expedientes que tenemos disponibles para pagar y estamos racionalizando los pagos. Situación que no veíamos desde 2001. La única alternativa que tenemos frente a los expedientes es darles prioridad a las tres áreas sensibles que, para nosotros, son fundamentales. Luego, en el día a día, hay una racionalización de los pagos de acuerdo a los ingresos. Vamos pagando el 50 por ciento, el 30 por ciento a los proveedores. Tratamos de distribuir para que todos puedan tener algo acreditado y puedan también sostener su actividad económica. En la medida en que hay ingresos, vamos haciendo los pagos diarios.

- ¿Es por etapas?

- Sí. De manera tal que, en un universo de 10 proveedores que suman mil pesos, por ejemplo, si tenemos 500 pesos, los distribuimos en esos proveedores.

- ¿En los cuatro años de gestión siempre pagaron 100 por ciento?

- Sí. Siempre hemos tenido una cadena de pagos activa o conforme lo acordado en la forma de pago en la contratación. Hoy, lamentablemente, entendemos que la situación es apremiante para todos los sectores: el público, el privado, los sectores vulnerables, la pequeña, mediana y microempresa. Lo que tratamos de hacer es redistribuir de la mejor manera para que la caída en la actividad económica no nos genere otro problema.

- ¿Hay acumuladas deudas con los proveedores?

- No, a todos se redistribuye y, en la medida en que hay recursos, vamos para adelante.

- ¿Qué deudas tiene la provincia por créditos?

- Tenemos 100 millones de dólares en deuda por el Acueducto Gran Tulum, es decir, en obra pública, cuyos primeros vencimientos operan recién en 2023. Porque tienen períodos de gracia: de tres años para uno y de cuatro años el otro. Respecto al Gobierno nacional, hay una deuda que vence en agosto - septiembre, frente a la cual vamos a pedir la suspensión del plazo, la prórroga. Es una deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de 955 millones de pesos, que la tenemos todas las provincias en el mismo mes por un préstamo que otorgó la Nación cuando se acordó la devolución del 15 por ciento de la Anses. En ese momento fue una devolución programada del 15 por ciento, a razón del 3 por ciento por año. Entonces, en 2016, nos devolvieron el 3 por ciento de y por el 12 restante nos otorgaban un préstamo. Ese crédito, en ese momento, significó 955 millones de pesos que vencen ahora. Después, el año que viene hay otro vencimiento y así sucesivamente.

- ¿Para cuándo piensan patearlo?

- Si es por los pedidos que hacemos, nosotros decimos que cuando finalice la emergencia sanitaria.

- ¿Cuánto dinero hasta el momento se ha invertido en salud para mitigar los efectos del coronavirus y en ayudar a los sectores afectados por el aislamiento y el parate de la actividad?

- Respecto a salud, en un primer momento, el Gobernador dispuso que cerca de 4 mil millones de pesos se destinaran a todo lo relacionado con la emergencia. El presupuesto destinado a otras obras se destina hoy a infraestructura hospitalaria. Un gran porcentaje va a salud para la compra de equipamiento, insumos y todo lo que requiere dicho ámbito para afrontarlo. Un gran porcentaje también va destinado a la asistencia social a los sectores más vulnerables. Se ha desarrollado una aplicación que surgió desde nuestra Secretaría de la Gestión Pública para poder identificar a las personas que no recibían ningún beneficio de Nación, que eran cuentapropistas, que estaban en situación vulnerable, para poder llegar con esa asistencia de Desarrollo Humano. Todavía de los 4 mil millones de pesos se ha usado recién el 40 por ciento.

- El fondo destinado a lo que tiene que ver con subsidios de tasa para sectores productivos, ¿hay un cálculo de cuánto ha aportado el Estado?

- No tengo el dato exacto de cuántos préstamos se han otorgado de los mil millones dispuestos con esta tasa subsidiada. Creo que todavía no es significativo el monto, toda vez que son 4,1 por ciento del subsidio de tasa. El impacto recién lo vamos a ver el mes que viene.

- ¿La entrega de créditos para ese sector es ágil, teniendo en cuenta que hay críticas de comerciantes hacia el sistema bancario?

- Indudablemente, las empresas que se presentan a solicitar un crédito son porque están en una situación apremiante. En ese sentido, desde el Ministerio de la Producción se articula con el Banco San Juan para que el crédito sea ágil. Justamente se hace para que la empresa privada no cierre, sostenga su empleo, no despida. También pusimos a disposición del Banco nuestro Fondo de Garantía para que los préstamos sean garantizados con una sociedad de garantía, que ha emitido bastantes certificados. Respecto a esta queja, también la hemos elevado al banco para que agilice el otorgamiento de los mismos.