En el lecho de su muerte, la mamá de Miriam Santos le confesó que la había adoptado y le contó una historia que nunca pensó escuchar. Para Miriam fue un baldazo de agua fría pero nunca lo tomó mal sino que se le abrieron muchos interrogantes de quién fue su madre biológica y qué fue de la vida de su gemela.

Todo lo que sabe Miriam es por boca de su madre Ana María Petrongolo y de su tía, que conocía todo lo que había pasado en su nacimiento. "En 1970, mi madre biológica dio a luz en Quilmes a dos bebés. A mi me dieron a una familia de Buenos Aires y a mi hermana se la llevaron a San Juan", expresó.





Su tía le había confirmado que su mamá de sangre era de Misiones y había ido a estudiar medicina a Buenos Aires. Tras quedar embarazada, la abuela de las criaturas fue quien tomó la decisión de entregarlas. "Mi mamá me confesó que quería quedarse con las dos pero que esa señora le dijo que la otra ya estaba ubicada", amplió.

Asegura que hace más de 10 años que tenía dudas de su origen por diferentes motivos. "Fue antes de morir cuando mi mamá me contó su secreto", sentenció.

Miriam es dirigente de la Federación Argentina de Boxeo, profesora de danzas y estudia ciminalística. Uno de los episodios que la llevaron a confirmar que su gemela está en San Juan es que gente de su entorno que estuvo en la provincia la vio. "Hace tres años me llamó una amiga y me dijo que había visto una mujer idéntica a mi. Ella no podía creer que tuviera una doble", agregó.

Miriam a los 15 años.



La adopción no fue legal por eso es que Miriam no tiene más datos certeros. "Me dijeron que se llama Camila y ambas tenemos una marca de nacimiento en la pierna", expresó.

En una oportunidad, Ana María llamaba a "Camila" y "yo creía que hablaba de mi hija pero ella me aseguró que no había podido olvidar a la bebé que podría haber criado junto a mi".

Paradójicamente, Miriam tiene 5 hijos y los últimos son mellizos. "Quiero cerrar mi historia porque sé que hay una parte de mi en San Juan", enfatizó.