Prevención. Ante la presencia de tos y flemas por más de dos semanas, es importante realizar una consulta en cualquier centro de salud de la provincia, ya que es el principal síntoma de la tuberculosis.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la Tuberculosis, una enfermedad que se resiste a ser completamente erradicada y que todavía tiene incidencia en San Juan.



Miguel Quiroga Barragán, jefe del Programa Provincial de Control de Tuberculosis -dependiente de la división Epidemiología del Ministerio de Salud Pública- afirmó que los casos registrados en la provincia son "bastante menos que el promedio mundial, sin embargo es mucho mayor de lo que debería haber. Hoy son detectados cincuenta casos, aunque en total puede haber más de cien casos. Esto quiere decir que estamos tratando y esas personas portan la tuberculosis sin saberlo.



Quiroga Barragán señaló que si la enfermedad es detectada a tiempo es perfectamente curable, aunque si eso no ocurre, los riesgos del paciente son graves, incluyendo invalidez y la misma muerte. "Una persona no tratada tiene un 25 por ciento de probabilidades de morir", agregó el funcionario.



CÓMO DETECTAR

La tos y flemas por más de 15 días son los síntomas para realizar una consulta, que se puede hacer en cualquier centro de salud de la provincia, tanto privado como público. El diagnóstico se hace simplemente tomando una muestra de flema, que se envía a los laboratorios correspondientes.



El médico hizo hincapié en que la tuberculosis hoy se puede curar completamente, de forma gratuita, realizando un tratamiento prolongado pero que no requiere internación en un centro de salud y prácticamente no altera la vida cotidiana del paciente. "La tuberculosis todavía despierta hoy temores como si se tratase de un cáncer, pero aunque suene mal, es curable. Y se cura con antibióticos, vía oral. El único problema es que son seis meses de tratamiento, que es gratuito porque los antibióticos son suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias. En San Juan, se administran generalmente en el centro de salud mas cercano al domicilio del paciente, o el que él elija".



Como es una enfermedad infecciosa, transmisible de persona en persona, los más vulnerables son aquellos que conviven con un afectado. También son particularmente vulnerables quienes tienen defensas bajas. Alguien que no se alimenta bien, que no descansa lo suficiente o se encuentra bajo estrés puede encontrarse en situación de riesgo, por lo que tampoco hay que creer que una persona de buen nivel socioeconómico está exento de la enfermedad.



A 136 años

El 24 de marzo de 1882, el médico Roberto Koch presentó su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis a un grupo de médicos en Berlín. Y en 1982 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso esa fecha para conmemorar cada año la lucha contra la enfermedad, tan antigua como el hombre.

>> Datos de la OMS

Top 9

La tuberculosis (TB) es la 9na causa mundial de muerte y la 1ra por enfermedades infecciosas, por encima del VIH/sida. En 2016 la cifra estimada de muertes por TB fue de 1,3 millones (frente a los 1,7 millones de 2000) en personas VIH-negativas, y de 374 000 en personas VIH-positivas. India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán, los más afectados.

Paulatino descenso

El ritmo de disminución anual es de aproximadamente un 3% para la tasa mundial de mortalidad y un 2% para la incidencia; el 16% de los casos de TB mueren por esta causa. Estas cifras tendrían que aumentar al 45% y 10% anual, respectivamente, para que se pudieran alcanzar las metas fijadas para 2020 en la Estrategia Fin a la TB.

La TB resistente

La TB farmacorresistente sigue siendo una amenaza. En 2016 hubo 600.000 nuevos casos resistentes a la rifampicina (TB-RR), el fármaco de primera línea más eficaz. Unos 490.000 de ellos tenían TB multirresistente (TB-MR).



Cerca de la mitad (47%) de estos casos se produjeron en la India, China y la Federación de Rusia.