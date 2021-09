En marzo de 2020, cuando la pandemia amenazaba y por entonces todo era incertidumbre, fueron gestados los hospitales de campaña. Ante un cálculo inicial de 40.000 infectados, estaban ideados para poder asistir a contagiados en caso de que los grandes centros de salud colapsaran en su atención. Así, estadios y polideportivos escolares cambiaron su fisonomía y cambiaron arcos de fútbol y redes de vóleibol por camas en sus campos de juego, una imagen fuerte que causó impacto y se convirtió en una muestra de lo que se avecinaba. Sin dudas fueron un símbolo de aquel temor inicial; pero afortunadamente ya 18 meses de aquella planificación, nunca fue necesario recurrir a ellos y en el camino, los hospitales de campaña fueron mutando de funciones. De hecho, de los seis lugares elegidos sólo uno quedó en stand by pues el resto tuvo importantes cambios.



Los hospitales de campaña fueron montados en el estadio Aldo Cantoni, el Parque Industrial de Albardón (en un complejo cedido por Veladero), en el polideportivo de la escuela Normal San Martín, en el polideportivo Marta Orellana (San Martín), en el estadio La Superiora (Rawson) y en el polideportivo de Villa Aberastain (Pocito). En total eran 640 camas.

Por la dinámica de la situación sanitaria, luego dejaron de ser concebidos como tales para convertirse en centros de aislamiento. El objetivo era poder derivar a personas que no requirieran cuidados médicos exhaustivos y que no tuvieran recursos socio-económicos para afrontar los días de aislamiento. Sin embargo, la telemedicina y el seguimiento vía celular para aislados en domicilio lograron que no hiciera falta echarles mano.

Con el inicio de la campaña de vacunación, tres de los complejos pasaron a ser vacunatorios y se mantiene así: uno es el Aldo Cantoni, que además fue convertido en centro de testeo, y los otros son los polideportivos de la escuela San Martín y del departamento San Martín.



El complejo La Superiora, de Rawson, fue de los primeros que volvieron a sus orígenes y volvieron a alojar competencias deportivas, inclusive la final de la Liga Argentina de Vóleibol. El polideportivo de Villa Aberastain, en Pocito, también hoy acoge deportes y otros eventos, mientras que en febrero fue utilizado como centro de evacuaciones para los vecinos afectados por una fuerte tormenta.

En el Parque Industrial, en tanto, aún hay camas y el lugar quedó en stand by por ahora, aunque desde Salud Pública no descartan desactivarlo.

