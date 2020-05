Un día después de que se conociera el quinto caso de coronavirus en la provincia, correspondiente a un médico neumonólogo que tuvo contacto con la doctora del cuarto caso, se conocieron detalles de las personas que estuvieron en contacto estrecho con él en los últimos días y que ya fueron aislados.

La jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, informó esta mañana en radio Estación Claridad, que se trata de 25 personas, que ya están en hoteles y que son familiares del doctor enfermo o médicos que se relacionaron con él. Por otro lado destacó que ninguno de ellos tiene síntomas por el momento.

“Inmediatamente después de que tuvimos conocimiento de la confirmación del quinto caso se activó un sistema de vigilancia para buscar a las personas que fueron contacto estrecho. Se hizo toda una investigación epidemiológica en el entorno, para ver sus contactos en últimos 15 días. Esas personas son las que posteriormente fueron puestas en aislamiento. Ayer en la tarde, aproximadamente 25 contactos estrechos de este quinto caso fueron aislados. Están en hoteles dispuestos por el Gobierno. Son un grupo del entorno familiar y otro, del entorno médico”, detalló Jofré.

Y agregó: “En el día hoy vamos a organizar el operativo con los equipos capacitados para la toma de los hisopados. El objetivo es que las muestras ingresen a laboratorio entre hoy y mañana”.

Por otra parte, en cuento a la situación del coronavirus en la provincia, dijo que “nosotros tenemos ahora dos líneas de tiempo, una referida al caso número 4, que tenemos que estar atentos hasta 14 días o incluso 21 días. Recién entre el domingo y lunes de la semana que viene estaríamos completando esos días del caso número 4. Y trazamos otra línea a partir del caso 5, del que hay que estar atentos con la vigilancia hasta los próximos 14 días”.

En cuanto al médico que corresponde al quinto caso, dijo que habló telefónicamente con él y que se encuentra bien. “Está compensado, sin fiebre y evolucionando favorablemente”, indicó.

A la vez, explicó por qué el médico estaba en su casa y no aislado en un hotel: “Este doctor estaba en su domicilio porque él no estaba yendo al hospital, estaba exceptuado por la edad. Estamos investigando cuándo y dónde fue el contacto con el cuarto caso. No fue en el hospital porque no estaba yendo, continuamos en investigación”, aseguró.