En esta oportunidad las elecciones fueron demasiado tranquilas, al punto que algunos protagonistas las definieron como "aburridas". Es por esto que las autoridades de mesa tuvieron mucho tiempo para compartir rondas de mate, que también sirvieron como aliciente para aguantar el frío. Sobre todo durante la mañana.

A media mañana, cuando en las calles sanjuaninas el sol se hacía sentir, adentro de las escuelas su calor no se percibía. Con gorros, bufandas y algunas mantitas sobre las piernas, los presidentes de mesa y los fiscales trataban de hacerle frente al frío. Incluso en algunas escuelas hubo hasta 5 juegos de mate sobre las mesas, pues algunos optaban por no compartirlo. Dijeron que es una costumbre que les quedó de la pandemia. Y algunos comentaron que, como no sabían si iban a tener dónde calentar agua, habían llegado a la escuela hasta con 2 termos.

En algunas escuelas usaron las cocinas de los establecimientos para tener agua caliente.

En la escuela Enrique Mosconi, en Rivadavia, muchas mesas quedaron en el patio. Ahí, el mate bien caliente fue la herramienta más usada para hacer amena la mañana. Lo mismo pasó en la escuela Antonino Aberastain, en Pocito, donde algunos comentaron que a las 11 de la mañana ya habían rellenado el termo, con agua "bien caliente", en dos oportunidades. Es que, a diferencia de otras elecciones, esta vez tuvieron mucho tiempo libre. "En las elecciones del 14 de mayo -en las que se eligió intendentes, concejales y diputados- hubo pocos momentos en los que pudimos tomar mate porque hubo más movimiento de personas y la gente tenía muchas dudas. Ahora trajimos el mate y pudimos compartir sin problema", dijo una de las presidentas de mesa, que no quiso ser identificada. Por su parte, Silvia Lara, una de las autoridades de mesa de la escuela Froilán Ferrero, también de Pocito, agregó: "En la mañana temprano no se sentía tanto frío, pero ahora estamos sorprendidos porque hay una brisa que se siente muy helada. El mate nos ayuda a calentar el cuerpo". Mientras que sus compañeras de mesa comentaron que algunas tomaron varios vasos de café, con el mismo objetivo.

UN DÍA PARA APRENDER

Angelina Funes (11) acompañó a su abuela Rosanna Novaro a votar. Luego de que la mujer sufragara, la nena pidió ver desde la puerta cómo era el cuarto oscuro.

UNA MESA SOLITARIA

En la escuela Antonino Aberastain, los cuartos oscuros estuvieron distribuidos en tres pasillos. Pero la mesa 1.403 estuvo en uno de ellos, sola.