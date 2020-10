En la tarde del último miércoles se llevó adelante una celebración religiosa en un templo evangélico de Caucete que generó una fuerte indignación en las redes sociales por la escasa aplicación de protocolos sanitarios para evitar posibles contagios de coronavirus.

La reunión se dio en el marco de la llegada del pastor Rafael Sá (brasileño, pero radicado en Argentina desde hace varios años) junto a su esposa Raquel. El hombre fue recibido con honores en la iglesia caucetera y luego brindó una ceremonia ante un grupo de fieles que, según se puede observar en las fotos, no cumplieron con el distanciamiento social ni con el uso correspondiente del tapabocas, ni mucho menos con evitar los saludos.

Desde el Santuario de la Fe, su máxima autoridad, Carlos Walter Glauche, reconoció los errores. "Pido disculpas, como responsable de la iglesia, porque soy consciente decir que en esta reunión en particular no se han cumplido algunos puntos del protocolo. Procuramos no exceder el 40% de la capacidad del templo, utilizamos el alcohol en gel y demás medidas de higiene, limpieza, y ventilación y solicitamos que la gente no se salude como se acostumbra, pero aun así, reconozco que cuesta que todos mantengan el uso del barbijo. Este sera nuestro mayor compromiso en adelante. Una vez más, pedimos disculpas aceptando el desafío de mejorar y hacer nuestra parte. Dios bendiga a toda nuestra comunidad", fueron las palabras del pastor.

Por su parte y como si nada hubiese ocurrido, el pastor Sa se refirió en sus redes sin hacer mención alguna de las violaciones sanitarias. La verdad que me faltan palabras para agradecer a todo el pueblo del santuario la fe. Por el cariño, por el aprecio, que tuvieron en la recepción hacia nosotros muchas gracias. Por todo que Dios lo bendiga siempre...obreros queridos y pueblo!".