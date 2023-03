La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a cerca de un 15% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. El 14 de marzo es su día y con eso se busca visibilizar esta patología que afecta a la salud y la calidad de vida de las mujeres. En este contexto, Endometriosis San Juan, un grupo de mujeres que lucha para que esta enfermedad sea conocida, está juntando firmas para que en la provincia haya una ley, a través de la cual esta patología sea incluida dentro del Plan Médico Obligatorio de las obras sociales, entre otras cosas. Claudia González, una de las referentes del grupo, contó que ellas presentaron un proyecto hace varios años en la Cámara de Diputados provincial, pero que aún no es tratado y que por eso juntan las firmas. "En otras provincias se hacen las mismas campañas y algunas ya lograron tener sus leyes. Mendoza y Tucumán pudieron sancionarlas el año pasado y nosotros queremos eso mismo", dijo.



Las integrantes de este grupo dijeron que el motivo que las lleva a hacer estas campañas es el poco conocimiento que hay de la enfermedad. Es que, según su experiencia, cuesta mucho detectarla y hay pocos especialistas capacitados para eso. Ellas explicaron que la endometriosis es una enfermedad en la que el tejido que reviste el útero crece en otras zonas del cuerpo. Esto puede causar dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para quedar embarazada, pues suelen generarse adherencias hasta en los intestinos.



"Las mujeres pasan años y muchas veces no saben qué tienen. La endometriosis es conocida como el cáncer blanco, porque no te mata, pero hace metástasis en los órganos y arruina la calidad de vida", dijo Abigaíl Videla, una de las integrantes más jóvenes del grupo.



"Queremos que la ley incluya el acceso integral a la detección, diagnóstico, control, tratamiento, fármacos y terapias de apoyo. Porque en muchas ocasiones, como me pasó a mí, uno pasa años haciendo terapia para poder enfrentar las consecuencias de esta enfermedad. Pedimos que con la ley sea considerada una enfermedad crónica, porque lo es. No tiene cura", dijo Nancy Herrera, otra de las mujeres.



Ellas contaron que la recolección de firmas y las campañas de concientización las hacen en ferias y distintos eventos. En la tarde de hoy estarán en el parque Latinoamericano de Albardón y la semana que viene en Capital, Rawson y Santa Lucía. "Queremos ver si podemos llegar a las escuelas, para que las niñas sepan qué es la endometriosis y que tiene tratamiento para evitar consecuencias graves, como no poder tener un hijo", dijo Soledad Andino, otra de las integrantes e invitó a la comunidad a que las siga a través de las redes sociales.



> LUCHA POR LOS DEMÁS

Soledad Andino tiene 43 años. A ella le detectaron endometriosis hace pocos años, pero dijo que toda la vida sufrió de intensos dolores cada vez que menstruaba. "Recuerdo que había veces que no podía salir a bailar, que mi mamá calentaba ladrillos para ponerme en la espalda y calmarme y una vez hasta me internaron por los dolores", dijo y contó que a ella le detectaron la enfermedad luego de muchos estudios porque no podía quedar embarazada.



"Tengo un hijo de 21 años y mucho después quise ser mamá otra vez, pero no podía. Después de muchos estudios y hasta tratamientos hormonales me dijeron que mis trompas no eran permeables y después, que eso era por la endometriosis. Actualmente, tengo la pared abdominal pegada al intestino y adherencias -restos de endometrio- en el hígado y las trompas. Ya hasta pasé por una inseminación artificial, pero no quedé embarazada. Hoy formo parte de este grupo para que nadie más pase por lo que yo pasé", dijo.

> CON UN SUEÑO FRUSTRADO

"Apuntamos a que la enfermedad se conozca. Nosotras ya somos grandes y estamos acostumbradas a vivir con el dolor, pero no queremos que más mujeres pasen por esto. Es un peregrinar, porque uno asiste al médico, te ponen un calmante y al otro mes todo vuelve a empezar". Con esta frase, Nancy Herrera contó qué la motiva a luchar. La mujer dijo que a ella, la enfermedad le frustró uno de sus sueños más anhelados: ser mamá. "La endometriosis no sólo te afecta la parte física de la mujer, sino también la psiquis. Yo estuve 10 años con tratamiento psicológico, porque no logré ser mamá. Esta enfermedad actúa de diferente manera en las personas y por eso pedimos a los médicos, enfermeros, licenciados en nutrición y hasta neurólogos que se capaciten para abordar este problema. Es una enfermedad inflamatoria y necesitamos ayuda para que nos digan hasta qué comer", dijo y contó que ella hace unos meses pasó por una histerectomía (le sacaron el aparto reproductor) para calmar los dolores.