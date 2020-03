Luego de que el gobernador Sergio Uñac decidiera el descuento del 30 por ciento a los sueldos de los funcionarios del Ejecutivo para destinar lo ahorrado a la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Poder Legislativo, la Corte de Justicia y al menos cinco municipios se plegaron a la medida. Las definiciones se dieron ayer, luego de la invitación que hiciera el Gobierno, y cada una tiene sus matices. En la Cámara de Diputados y en las comunas seguirán la línea trazada por la gestión provincial. Por el lado del Judicial, el recorte salarial lo llevarán a cabo los cinco ministros del máximo tribunal más el fiscal General de la Corte, mientras que se invitó a los magistrados a que hicieran el aporte que deseen. La presidente Adriana García Nieto explicó que no hubo una imposición por el principio de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y agregó que la invitación también corre para funcionarios y empleados.

Tras el adelanto de este medio, se conocieron más detalles del decreto que firmó Uñac. El recorte salarial es obligatorio en el caso del Gobernador y sus ministros y lleva el nombre de donación voluntaria para el resto del personal político. Tal plantilla está conformada por unas 400 personas, de un universo de 42 mil empleados de la administración pública. Según explicó Marisa López, ministra de Hacienda, si un trabajador de la planta política no quiere realizar el aporte, debe comunicar en una nota su rechazo. Si no lo hace, se produce el descuento de manera automática, ya que se da por hecho que no tuvo objeciones.

También salió a la luz que la reducción no se aplicará a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Seguridad y la cartera de Desarrollo Humano, áreas cuyo personal político viene trabajando en las tareas preventivas por la pandemia del coronavirus, en que la población cumpla con el aislamiento obligatorio que impuso la Nación y en la contención social de los sectores afectados por esta última medida. Además, la rebaja salarial será por los meses de marzo y abril y toda la plata que se ahorre la administrará el Comité de Emergencia para solventar los gastos para enfrentar la pandemia, fundamentalmente en salud, seguridad y asistencia social, indicó la titular del área económica.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, señaló que se tomará el mismo camino que el Ejecutivo. En el caso del Legislativo, comprende al vicegobernador, los secretarios Legislativo y Administrativo, diputados, secretarios y directores de bloque y asesores, indicó el titular de la Cámara.

En el caso del Poder Judicial, García Nieto, la presidente de la Corte, explicó que con los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Marcelo Lima, más el fiscal General Eduardo Quattropani, decidieron hacer un "aporte solidario del 30 por ciento de sus salarios" para la emergencia sanitaria. La titular del máximo tribunal indicó que sus descuentos se harán efectivos este mes y agregó que se invitó a los restantes miembros del Poder Judicial a que se adhieran a la medida. En el caso de los magistrados (jueces, fiscales y defensores oficiales, entre otros) rige el principio constitucional de la intangibilidad de sus remuneraciones, esto es, que sus salarios no pueden ser disminuidos con descuentos. Por eso, García Nieto destacó que hubo una invitación y no sólo para ellos, sino también para los funcionarios (secretarios y prosecretarios, entre otros) y empleados. El aporte que deseen realizar puede ir del uno al 30 por ciento (o inclusive más) del sueldo y se abrirá un registro para que el descuento se lleve a cabo el mes que viene, explicó la cortista. Lo que se genere con el ahorro se destinará a la cuenta bancaria que la provincia abrirá para que el dinero lo administre el Comité de Emergencia.

En el caso de los municipios, cinco intendentes aseguraron que imitarán la medida (ver recuadro).

Las comunas que hicieron punta



El intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, fue el primero en comunicar que replicarán la medida del Gobierno. En la comuna, la disposición atañe a 120 funcionarios. Tras la decisión, las autoridades del Concejo Deliberante siguieron la misma línea. El peronista Fabián Gramajo, de Chimbas; y Fabián Martín, de Rivadavia, referente de Producción y Trabajo, también imitarán la medida. Romina Rosas, de Caucete, y Cristian Andino, de San Martín, dijeron en Radio Sarmiento que irán por el mismo camino.