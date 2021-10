En el contexto de las nuevas flexibilizaciones y luego de que a nivel nacional hubiera muchas protestas, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, derogó una norma que impedía la vuelta a la normalidad en las universidades. A partir de la nueva resolución, las instituciones ya no necesitan recibir el aval de Nación para avanzar en la presencialidad plena. Ante este cambio, desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dijeron que la vuelta a la presencialidad plena durante lo que queda del año deberá ser evaluada en cada cátedra, de modo que no creen que se concrete al todo; mientras que desde la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) comentaron que la aplicarán durante este año y que algunas carreras seguirán con actividades virtuales.

Después de que la Nación autorizara la presencialidad plena, la secretaria Académica de la UNSJ, Rosa Ferrer, dijo que ellos tienen la presencialidad controlada hace tiempo y que ahora cada cátedra decidirá si retoma la actividad normal o no.

"Trataremos de seguir con los contratos académicos, que son aquellos acuerdos a los que llegan los alumnos y los equipos de cátedra, y que se dieron a principio del cuatrimestre. En estos contratos se acordó cómo tener las clases. Por ejemplo, hay algunos que tienen una clase presencial por semana para consultas y lo demás virtual, y es muy difícil romper con ese acuerdo. Es que hay alumnos de departamentos alejados o de otras provincias que definieron tener sus clases de manera virtual, y cambiarlo a esta altura del año implicaría pagar alquiler o gastos en movilidad que no tienen sentido. Es por esto que el cambio queda a criterio de cada cátedra", dijo Ferrer, y agregó que por eso la decisión deberá ser tomada y comunicada por cada docente. "Es una decisión que no se puede tomar ni siquiera por carrera, porque cada cátedra es diferente a otra", agregó y dijo que lo más probable es que algunas materias comiencen a tener presencialidad plena este año y otras no. A la vez, comentó que también es muy posible que algunas actividades no retomen la presencialidad plena porque no lo ameritan y que muchas actividades seguirán siendo virtuales. "Esta decisión lleva a que el año que viene, de seguir con esta situación sanitaria, la presencialidad sí pueda ser plena en todas las facultades. Igual, nosotros tenemos la autorización de dar el 50% de la actividad de manera virtual. Esto, desde antes de la pandemia", concluyó Ferrer.

Por su parte, María Laura Simonassi, vicerrectora Académica de la UCCuyo, dijo que ellos aplicarán la presencialidad plena para lo que resta del año, en las diferentes carreras que dictan. "Este año ya venimos desarrollando en forma gradual las actividades presenciales que oportunamente nos fue autorizando el Ministerio de Salud Pública, en virtud del estatus sanitario de la provincia. Esta nueva resolución nos permite aumentar la cantidad de alumnos, siempre en cumplimiento de las normas de cuidado y prevención", dijo Simonassi. Por otra parte, comentó que al igual que en la UNSJ, paralelamente seguirán utilizando los recursos tecnológicos para aquellas actividades académicas que así lo permitan. "Desde UCCuyo, si bien se desarrollan actividades presenciales, también se continuará para algunas clases con actividades virtuales", concluyó la vicerrectora de la casa de estudios.



Desde cuándo

Desde ambas universidades dijeron que lo más factible es que en el transcurso de la semana que viene se informe a los estudiantes y sus familias la modalidad a seguir en cada una de las careras o materias.