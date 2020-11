Veintidós años de espera y una pandemia de por medio valieron para que finalmente se tratara la modificación de la Ordenanza de Becas 10/98, por la cual la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) espera iniciar 2021 con un nuevo sistema que beneficie más a los alumnos. La histórica normativa de becas rige desde 1998 y por lógica quedó defasada en cuanto a las necesidades y contexto actual de los alumnos, por lo que en este momento las comisiones permanentes del Consejo Superior trabajan a toda marcha para que la nueva ordenanza esté finalizada a fin de año, tras casi un cuarto de siglo.

El proyecto en tratamiento, presentado por la secretaria de Bienestar Universitario en conjunto con los secretarios de Asuntos Estudiantiles de las Facultades y personal de la Dirección de Servicio Social, plantea la reducción de las categorías vigentes como Transporte (transporte "1" $330 y transporte "2" $660), Fotocopias ($450), prestación de servicios ($2.300), Residencia ($2.500), Jardín maternal ($1.500) y Comedor (una o dos comidas), a una estructura más simple integrada por Beca Completa, Beca Básica y Comedor. Tras su reciente tratamiento en la Comisión de Acción Social, Estudiantil y Becas, mediante dictamen se propuso que el monto de la Beca Completa sea de $4.800, la Beca Básica $3.500 y Comedor, con una o dos comidas. Así lo confirmó Alfredo Daroni, secretario de Bienestar Universitario, quien además precisó que "este año casi el 65% de los chicos becados cobraron menos de $2.000 y muchos otros $1.000, o sea que estaríamos duplicando y hasta triplicando los montos".

Según Daroni, en 2020 la UNSJ dispuso cerca de 60 millones de pesos entre las becas de prestación dineraria más lo del comedor. De este total unos 2.700 alumnos resultaron beneficiados, un incremento que se elevó por la crisis sanitaria y que impulsó la media histórica de 1.500 becarios hasta 2019.

El otro aspecto que plantea el nuevo proyecto, son las variables socioeconómicas y académicas mediante las que se evalúa y puntúa al estudiante aspirante al otorgamiento de la beca. Con la ordenanza vigente se considera un puntaje máximo de 60 puntos en lo socio económico (ingreso familiar, vivienda, distancia etc.) y 40 en lo académico; mientras que con el nuevo proyecto se asigna un puntaje máximo de 70 puntos en lo socio económico y 30 puntos en lo académico, definición que se dio en virtud del escenario de dificultad actual. Dentro de estas variables, en los dictámenes en comisión se sumó al proyecto original, el acceso a la conectividad y la disposición de medios electrónicos como variable socioeconómica para que sea considerada dentro del puntaje. "Buscamos que esta sea una propuesta superadora, con un proyecto de becas acorde a la realidad y en esto el tema de la conectividad no podía quedar afuera", dijo Emiliano Castro, presidente de la Comisión de Acción Social, Estudiantil y Becas, y miembro de la agrupación estudiantil Creando, espacio de la Federación Universitaria, organismo que hace sólo unos meses presentó un proyecto de becas de conectividad al Consejo Superior que finalmente no fue aprobado. En este marco, el camino de modificación a la ordenanza de becas, ahora continúa por las comisiones de Reglamento, Presupuesto y luego Organización y Control para finalmente discutirse en el Consejo Superior.

Detalles

En el nuevo proyecto de ordenanza de becas, ponen el acento en el variable socioeconómica por su finalidad social.

Será obligatoria la cartilla sanitaria por parte de los estudiantes aspirantes, para la percepción del beneficio en la Dirección General de Salud Universitaria.

De aprobarse la propuesta en tratamiento, la beca de apoyo económico, tanto la básica como la completa, tendrá 8 meses de vigencia en ambos casos.