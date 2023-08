Desde hace 3 semanas, los vecinos del Barrio La Estación, en Rawson, conviven con el peligro y encerrados para poder respirar. Desde entonces, los líquidos cloacales comenzaron a inundar las calles y ya formaron hasta lagunas en algunos sectores. Alejandro Flores, que vive justo en la esquina donde está la boca por donde emanan las aguas servidas, dijo que este problema no es nuevo, pero que "nadie se hace cargo" a pesar de los reclamos. Casi 200 personas de este vecindario están afectadas por esta situación.

Los líquidos cloacales ya inundaron 4 calles y llegaron hasta Boulevard Sarmiento. Y no la atravesaron porque un vecino hizo una canaleta para que cayeran en la acequia, aunque esto lo perjudicara aún más. Las aguas servidas quedaron estancadas justo frente a su casa. "Preferí salir perjudicado antes de que estos líquidos nauseabundos siguieran su camino y perjudicaran a más gente. La verdad es que ya no podemos ni respirar ni comer tranquilos porque al mediodía el sol pega más fuerte y potencia el mal olor que te termina revolviendo el estómago. Parece que están midiendo nuestra resistencia", dijo Luis Villarreal.

Insoportable. El mal olor de los líquidos cloacales no se puede aguantar.

El vecino agregó que hace un par de años que padecen el derrame de líquidos cloacales. Pero que nadie se involucra en una solución. "Vienen de OSSE y aspiran los líquidos y se van, no hacen nada más. Pasan los días y vuelve el problema, no podemos vivir así", dijo el hombre.

Este colapso de cloacas afecta a unas 40 viviendas que están a lo largo de las calles inundadas. De modo que son casi 200 los vecinos que conviven con las aguas servidas, en esta situación de largo plazo ya.

Idea. Desviaron los líquidos a la acequia para que no entren en las casas.

En este sector afectado del barrio hay una plazoleta que, pese a su mal estado, es suficiente para que los niños se divirtieran ahí jugando a la pelota o paseando en bicicleta. Ya no pueden hacerlo. Los líquidos cloacales formaron una laguna frente a ella. "Ya no llevo a mi hija a la placita ni dejo que salga a la vereda por miedo a que toque esta agua y se enferme", dijo Roxana Gallardo.

El mal estado de las calles también incide negativamente en esta problemática. Las aguas servidas quedan estancadas en los pozos que se formaron en el pavimento. Esto dificulta el tránsito y genera un plus problemático. "Cuando pasa un auto rápido salpica los líquidos para todas partes y si vas pasando cerca seguro que no te salvás de mojarte. Encima, hoy -por ayer- empezó a desbordarse la cloaca dentro de mi casa y los líquidos llegaron hasta el comedor. Ya no me alcanza la plata para seguir comprando desinfectante", dijo Marcela Díaz, otra vecina.

Sin opción. En algunas calles es imposible esquivar los líquidos cloacales.

Ante la situación que viven estos vecinos, desde OSSE le dijeron a DIARIO DE CUYO que recibieron sus reclamos en los últimos 15 días y que respondieron a los mismos. Fueron hasta el lugar y determinaron que el colapso cloacal se debió al mal uso de la red, obstruyéndola tras arrojar a la misma pañales, botellas, etc. Agregaron que hace un par de días acudieron al barrio nuevamente tras recibir más reclamos. Y que el desborde de líquidos fue a causa de bolsas de basura atascadas en la tubería. Sostuvieron que el problema va a seguir si "usan las cloacas como basurero".